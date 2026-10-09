Grave incidente lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Cava Sorciaro e Sortino. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un’automobile e un piccolo autocarro.

Elisoccorso per i feriti

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorritori con tre ambulanze, mentre è atterrato anche un elicottero del 118. Presenti inoltre i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e una squadra Anas, impegnata nel supporto alla gestione della viabilità.

Traffico in tilt

Le operazioni di soccorso e la gestione dell’incidente stanno avendo ripercussioni sulla circolazione. Il traffico in direzione Catania risulta attualmente bloccato. Agli automobilisti diretti verso Catania viene consigliato di uscire allo svincolo di Melilli. Sono in corso gli interventi sul posto. Restano da chiarire le cause dell’incidente.

Foto Ivan Sortino