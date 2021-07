in via lido sacramento, a siracusa

Incidente stradale in via Lido Sacramento

Scontro tra una moto ed un camion

Il motociclista è grave ed è ricoverato in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato stamane in via Lido Sacramento, nella zona sud di Siracusa. Per cause al vaglio della Polizia municipale, c’è stato uno scontro tra una moto ed un camion: ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa.

In gravi condizioni

Le sue condizioni sono gravi, i medici non si sbilanciano sulle capacità di recupero dell’uomo mentre sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per comprendere la dinamica di questo nuovo incidente stradale nel Siracusano.

Le indagini

E’ stato già sentito il conducente del mezzo pesante, che non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con il motociclista, le cui condizioni sono apparse subito gravi.

Strada stretta

Nel giro di qualche minuto, sono arrivate diverse segnalazioni di soccorso, tutte concentrate su via Lido Sacramento, una strada piuttosto stretta nonostante la sua importanza, in quanto lega la città con contrada Isola, una delle zone periferiche, adagiata sul mare, più popolose.

Incidenti mortali nel Siracusano

La settimana scorsa, nel Siracusano, ci sono stati 2 incidenti mortali. Il primo è avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania e a perdere la vita è stato un 40enne, Giovanni Rizzo che lascia moglie e figlia.

A Pachino, è deceduto un anziano, Sebastiano Cammisuli, 82 anni, investito lunedì scorso mentre stava attraversando la strada. In merito a quest’ultimo incidente, ci son due indagati: un uomo di 46 anni, costituitosi dopo l’impatto, è accusato di omicidio stradale, mentre un 34enne, invece, risponde di autocalunnia in concorso con il primo.

E’ morto all’ospedale di Siracusa, dopo alcuni giorni di ricovero un anziano vittima di un incidente stradale, avvenuto il 17 giugno scorso sulla Maremonti, tra Palazzolo e Canicattini Bagni, la strada che lega Siracusa con la zona montana.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Canicattini, il pensionato, originario di Palazzolo ma residente a Siracusa, si sarebbe ribaltato con la sua macchina per cause al vaglio degli inquirenti