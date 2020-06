La vicenda

“Non è più una palestra ma una galleria”. Lo afferma l’ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo in merito alla condizione di un pallone tensostatico, realizzato nel 2006, che fungeva da palestra per gli alunni di una scuola materna ed elementare di Siracusa, nel quartiere di Belvedere, nella zona nord della città. “Nel 2016 – racconta Enzo Vinciullo – vi fu il danneggiamento per mano di alcuni vandali che sventrarono, presumibilmente, con dei coltelli il tessuto ma l’aspetto più vergognoso è che da allora non è stato fatto nulla per salvare questa struttura. Nel 2019, una parte del telone, a causa delle raffiche di vento, è volata via e da allora, come è possibile vedere, questa palestra ha le fattezze di una galleria di un’autostrada”.

L’ex parlamentare, però, solleva un’altra questione, che non ha nulla a vedere né con i vandali né con i danni causati dal maltempo. “Non si è mai capito – dice a BlogSicilia l’ex parlamentare regionale e vicesindaco di Siracusa, Enzo Vinciullo – perché in questa struttura, pensata esclusivamente per i bambini, abbiano trovato spazio una squadra di calcio a 5 ed una di pallavolo. Così come non si è compreso perché il parquet è stato sostituito da un tappeto sintetico. Ho avuto notizie che l’amministrazione si sta prodigando per ristrutturare il pallone ma ricordo che sono passati ben 4 anni”.

Nei giorni scorsi, c’era stata la vicenda dei furti, ben 7, nei locali dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di Siracusa . Dopo l’allarme della dirigente scolastica, Pinella Giuffrida, è intervenuto ll ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha annunciato provvedimenti dopo aver parlato con la preside.

“Non c’è più niente da rubare” ha scritto, disperata, sulle porte del suo istituto. Come Ministero le saremo vicini. La – scrive il ministro Azzolina- aiuteremo a reagire. A ricomprare quel che serve. Da tempo chiede il permesso per installare telecamere all’amministrazione locale. Sosterremo la sua richiesta”