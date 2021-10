c'è anche un minorenne

Bloccata una banda di ladri specializzata nel furto di rame

Sono 4 i denunciati, tra questi anche un minore

Danneggiati gli edifici storici di Noto

Una banda composta da 4 persone è stata fermata dai carabinieri per il furto di rame dalle grondaie dei preziosi edifici del centro storico di Noto, la capitale del barocco.

Nella banda anche un minore

Gli indagati, tutti netini, tre uomini di 24, 36 anni ed uno minorenne ed una donna di 29 anni sono stati denunciati per furto aggravato e continuato in concorso. Sono entrati in azione in nottata, strappando diversi metri del metallo rosso e per i militari della Compagnia di Noto risalire agli autori del furto è stato possibile grazie alle telecamere di sicurezza della zona.

Le telecamere

“Attraverso le telecamere di sicurezza di Corso Vittorio Emanuele e di Via Cavour, i militari sono riusciti a identificare due uomini e a rinvenire, presso le abitazioni di altri due soggetti, la refurtiva in parte già sezionata per un più facile trasporto, del valore di oltre 10 mila euro” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Danni agli edifici del centro storico

Sono in corso valutazioni sui danni agli edifici storici dai quali sono state asportate le grondaie. I denunciati, strappando una grondaia, hanno provocato il distacco di un condizionatore che è precipitato al suolo fortunatamente senza provocare danni a persone o cose.

Operazione Oro rosso

Un indagato, 124 persone controllate, 24 controlli effettuati, 45 agenti impegnati: è il bilancio della nona giornata dell’anno denominata operazione denominata “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

Agenti hanno sequestrato deposito a Catania

A Catania gli agenti polfer, unitamente alla polizia provinciale, hanno sequestrato un deposito di una ditta dedita al commercio all’ingrosso di materiale ferroso e non, e hanno indagato l’amministratore unico poiché è stata riscontrata la mancanza di autorizzazione per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti nonché difformità nello stoccaggio dei materiali.