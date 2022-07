La conclusione “entro i tempi previsti”, assicura il Cas

Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori sulla A18 nel tratto che collega Siracusa con Gela di rimodernamento stradale tra il chilometro 25 e il chilometro 31. L’intervento è stato effettuato all’altezza di Cassibile. Oggi, come preannunciato la tratta è tornata percorribile in piena sicurezza già a partire dalle ore 9 del mattino. Ad essere garantita una viabilità fluida. In questo modo si pone fine ai disagi dei weekend per chi si muove in direzione sud.

I lavori infiniti

Spesso le autostrade siciliane sono finite al centro di infuocate polemiche per i cantieri lumaca. Anche la Siracusa Gela non ha fatto eccezione. Proprio nei giorni scorsi si è accesso l’ultimo scontro politico proprio sulla Siracusa Gela ed è stato il vicepresidente della commissione Trasporti all’Ars, Paolo Ficara, ad avere accesso la miccia parlando degli “interminabili lavori” sulla Siracusa-Gela che stanno condizionando pesantemente l’estate di molti vacanzieri. Ogni fine settimana, si formano delle code chilometriche, a causa degli interventi sull’asfalto iniziati nei mesi scorsi e mai finiti.

La polemica con Anas

Sempre nelle scorse settimane l’assessore regionale Marco Falcone ha chiesto la rimozione di due dirigenti dell’Anas in Sicilia. Sarebbero due dei quattro massimi vertici apicali che guidano l’ente nazionale autostrade nel territorio siciliano. In una nota Falcone conferma di aver fatto ufficialmente questo drastico passo: “È vero – afferma -, ho chiesto di rimuovere due dei quattro dirigenti apicali Anas in Sicilia, perché non è possibile accettare la loro dimostrazione di non avere a cuore le sorti della Sicilia”.

La rivelazione shock

L’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha fatto questa rivelazione intervenendo alle celebrazioni per i trent’anni di Airgest, società di gestione dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani. “Noi monitoriamo quotidianamente i cantieri stradali e infrastrutturali aperti nell’Isola, facendo sempre la nostra parte – ha aggiunto Falcone – mentre i dirigenti Anas, tutti da fuori Sicilia, vengono al martedì e vanno via al giovedì”. L’assessore si è soprattutto soffermato sui tempi infiniti dei cantieri lungo le autostrade. Situazione incredibile se si considera che, ad esempio, nel solo tratto Palermo Catania se ne possono contare una trentina.