Il suo peso politico nel Siracusano lo ha dimostrato negli ultimi mesi: regista dell’operazione che ha portato Michelangelo Giansiracusa alla presidenza del Libero consorzio di Siracusa, mettendo sotto scacco Forza Italia e Fratelli d’Italia e dominus nella scelta dei 5 componenti del Comitato di sorveglianza della nuova società idrica che gestirà il servizio nei prossimi 30 anni. Fatto quest’ultimo che ha fatto infuriare il parlamentare nazionale di FdI, Luca Cannata, che ha parlato di una cricca, tirando in ballo anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ed il parlamentare regionale di FI, Riccardo Gennuso.

Chi è il deputato regionale di Mpa-Grande Sicilia

Lui è Giuseppe Carta, che dalla sua Melilli, di cui è sindaco indiscusso, una sorta di Re Sole, è arrivato all’Ars con oltre 6600 preferenze nella lista del Mpa e nel volgere di 3 anni ha scalato posizioni su posizioni, diventando anche, con il suo partito, l’azionista di riferimento di Comuni importanti, come Siracusa ed Augusta.

Le tentazioni romane di Carta

Alle elezioni regionali mancano due anni ma i motori sono già caldi solo che, secondo autorevolissime fonti del Centrodestra siracusano, il sindaco di Melilli più che ad una riconferma a Palermo punterebbe ad un seggio di parlamentare nazionale. Le trattative sarebbero ben avviate ed a quanto pare il deputato regionale starebbe dialogando con i vertici del Centrodestra e non solo.

Forza Italia, Lega e Dc

Ci sarebbe un’interlocuzione con Forza Italia anche se nel partito dello scomparso presidente Berlusconi bisogna fare i conti con i Gennuso: non solo Riccardo, deputato regionale eletto nel 2022 ma anche Pippo Gennuso, ex parlamentare Ars, travolto negli anni scorsi da scandali giudiziari, che punterebbe anche lui ad un seggio romano.

Gli spazi politici sono stretti ma Carta, secondo queste indiscrezioni, le starebbe provando tutte e si sarebbe prospettata anche la possibilità della Lega, che, in Sicilia, potrebbe avere un’intesa con la Democrazia cristiana, pronta a dare una mano a Salvini nella composizione della lista. Del resto, nello Scudo crociato Carta ha un amico, il parlamentare regionale, Carlo Auteri, con cui ha dialogato parecchio sia alle elezioni del Libero consorzio sia nella vicenda della società idrica.

Il pragmatismo del sindaco di Melilli

Il parlamentare regionale del Mpa, su cui pende un processo al Tribunale di Siracusa, ha dimostrato negli anni di essere molto pragmatico, infatti qualche settimana prima delle elezioni regionali del 2022 aveva trovato un’intesa con il Pd che era pronto ad offrirgli un posto in lista, poi l’accordo saltò all’ultimo.