indagine dei carabinieri a floridia, nel siracusano

I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno recentemente arrestato un 32enne, con precedenti penali, in quanto accusato di picchiare e maltrattare la compagna. La denuncia della vittima ha consentito alle forze dell’ordine di raccogliere elementi nei confronti del 32enne, posto ai domiciliari, in un altro appartamento.

Spaccio di droga

Nonostante la misura restrittiva il giovane, durante un controllo, è stato sorpreso con 10 grammi di hashish, bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi, pertanto è stato arrestato per la seconda volta e sottoposto ai domiciliari anche per detenzione di sostanza stupefacente.

In carcere

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri, l’uomo ha continuato a delinquere, per cui l’Autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare e i militari lo hanno accompagnato in cella, nel carcere di Siracusa.

Uomini che odiano le donne

Di recente, gli stessi carabinieri ma a Francofonte, nel Siracusano, hanno arrestato un 46enne condannato in via definitiva ad un anno e 9 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio. I militari hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Catania.

La vicenda

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, fino al 2010 ha tenuto un comportamento violento nei confronti dei propri familiari: il figlio, all’epoca dei fatti, era un minorenne. E dopo alcune segnalazioni, è scattata un’indagine finita poi al palazzo di giustizia. Ne è scaturito un processo che ha avuto il suo epilogo con la condanna. L’arrestato è stato accompagnato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, dove sconterà la pena.

Mariti violenti

Nel giorno di San Valentino, sono stati arrestati a Siracusa ed a Floridia, due mariti violenti. A Floridia, i carabinieri hanno condotto in carcere un 53enne, accusato di maltrattamenti nei confronti di moglie e figlio. Nel capoluogo, gli agenti delle Volanti hanno fermato un 42enne che, nonostante avesse un divieto di avvicinamento, si stava dirigendo verso la donna ed è stato bloccato.