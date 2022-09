episodio accaduto ad avola

Non sopportava l’idea che la sua ex fidanzata l’avesse lasciato e quando ha saputo della sua nuova relazione è andato su tutte le furie.

Divieto di avvicinamento

E così un presunto stalker di 25enne, avolese, avrebbe deciso di trasformare in un incubo le vite della coppia, secondo quanto emerge nella ricostruzione della polizia, che ha emesso un divieto di avvicinamento alle vittime a carico del giovane.

Stalking alle vittime

Il 25enne avrebbe pedinato i due, facendogli sentire la sua presenza ingombrante ma a quanto pare avrebbe inondato di messaggi la donna, che spaventata come il nuovo fidanzato, avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia. “L’uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori e minacce nei confronti dell’ex compagna e dell’attuale compagno di quest’ultima e per tale motivo gli è fatto divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Altri casi nel Siracusano

Era stato arrestato alla fine del marzo scorso per stalking ai danni della sua ex fidanzata un uomo di 58 anni di Sortino, nel Siracusano. Per lui, erano stati disposti i domiciliari ma nelle ore scorse l’indagato, difeso dall’avvocato Junio Celesti, è tornato in libertà per effetto di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

La conciliazione tra la coppia

Una decisione assunta dopo l’avvenuta conciliazione con la donna, che, evidentemente, avrebbe perdonato il 58enne, al punto che ha sottoscritto una memoria. E così, dopo 5 mesi di detenzione nella sua abitazione, il 58enne di Sortino è tornato ad assaporare la sua libertà ma non si sa se i due torneranno insieme.

Stalker a giudizio

Sarà, invece, sottoposto al giudizio abbreviato un siracusano di 45 anni, accusato di stalking e lesioni ai danni della sua ex fidanzata. Le indagini sono scaturite dopo la denuncia della vittima, coetanea dell’imputato, che si è rivolta al centro antiviolenza Ipazia di Siracusa ed è assistita dalle avvocate Loredana Battaglia ed Ester Malvagna.

Ossessionato dal tradimento

Secondo quanto emerge nell’inchiesta dei magistrati della Procura di Siracusa, l’uomo era ossessionato dall’idea che la compagna lo tradisse, per cui avrebbe tenuto dei comportamenti tali da far entrare la donna in un tunnel di ansia e paura.