nei guai un 52enne siracusano

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno allontanato dalla casa di famiglia un uomo di 52 anni, siracusano, autore di violenze ai danni della moglie e dei figli minori. Deve rispondere di violenza e minacce aggravate.

L’intervento della polizia

I poliziotti si sono presentati nella loro abitazione, in via delle Orchidee, dopo una richiesta di intervento per una violenta lite familiare.

Agenti aggrediti

L’uomo, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti intervenuti prendendo a calci la volante, per cui è stato denunciato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

Allontanato da casa

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.

Padre e marito violento condannato

I carabinieri di Francofonte, nel Siracusano, hanno arrestato un 46enne condannato in via definitiva ad un anno e 9 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio. I militari hanno eseguito un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Catania.

La vicenda

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, fino al 2010 ha tenuto un comportamento violento nei confronti dei propri familiari: il figlio, all’epoca dei fatti, era un minorenne. E dopo alcune segnalazioni, è scattata un’indagine finita poi al palazzo di giustizia. Ne è scaturito un processo che ha avuto il suo epilogo con la condanna. L’arrestato è stato accompagnato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, dove sconterà la pena.

Mariti violenti

Nel giorno di San Valentino, sono stati arrestati a Siracusa ed a Floridia, due mariti violenti. A Floridia, i carabinieri hanno condotto in carcere un 53enne, accusato di maltrattamenti nei confronti di moglie e figlio. Nel capoluogo, gli agenti delle Volanti hanno fermato un 42enne che, nonostante avesse un divieto di avvicinamento, si stava dirigendo verso la donna ed è stato bloccato.