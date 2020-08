La decisione presa in Prefettura

Alla fine ha vinto la linea unica, dettata dal prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, che, a fronte, dell’aumento dei contagi ha disposto, d’accordo con i sindaci, di estendere divieti e restrizioni in tutti i Comuni, fino al 16 di agosto. La decisione è stata presa al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi nella sede della Prefettura di Siracusa.

“La riunione si è resa necessaria in funzione dell’andamento epidiemologico Covid-19 – che nelle ultime 72 ore ha visto aumentare il numero dei soggetti positivi– e in vista degli eventi che tradizionalmente si svolgono durante la settimana di ferragosto, specie nei Comuni costieri, ad alta vocazione turistica” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

“I sindaci e i commissari adotteranno, con effetto immediato – spiega il prefetto – e fino al 16 agosto, un’ordinanza per uniformare sul territorio provinciale i divieti e gli orari delle attività commerciali; saranno intensificati – con il concorso delle Polizie locali e il supporto delle associazioni di volontariato – i controlli sul rispetto delle disposizioni anti- assembramento e di ogni altra misura vigente volta a prevenire la diffusione del contagio, specialmente nelle ore serali e notturne; sarà attivato un coordinamento permanente, con giornalieri briefing – tra Prefettura, Comuni, Forze di polizia e ASP – fino a cessate esigenze”.

In merito alle spiagge, non ci saranno chiusure nelle ore notturne come si era paventato per Noto visto che, nel corso del vertice in Prefettura, è emersa la difficoltà di blindare un litorale così esteso, da Augusta a Portopalo. I sindaci del Comuni marinari hanno emesso ordinanze che vietano bivacchi, tende ed altre forme di assembramento: a controllare il rispetto dei provvedimenti ci penseranno le forze dell’ordine.

Ma c’è preoccupazione per quanto accaduto a Canicattini con la positività di 11 ragazzi al rientro da una vacanza a Malta.

Sono 32 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il report di oggi denuncia un incremento che sembra aver preso, ormai, un andamento costante. E proprio oggi il governatore, dopo aver detto senza mezzi termini che proseguendo così se i casi dovessero continuare a salire non esclude misure più restrittive che possano arrivare anche ad una nuova chiusura, ha emanato una nuova ordinanza. I nuovi contagi nell’Isola, purtroppo, non sono scesi rispetto ai giorni precedenti. Nel report di oggi c’è un solo migrante, dunque 31 sono i così detti contagi diretti.