bloccato dai carabinieri luca ugo pugliara

I carabinieri di Siracusa Principale hanno arrestato, e portato in carcere, un siracusano di 27 anni, Ugo Luca Pugliara, con precedenti per spaccio e furto, sorpreso fuori dalla sua abitazione. Il giovane, come riferito dai militari del comando provinciale, sta scontando una condanna agli arresti domiciliari.

Le evasioni

Il 27enne era già evaso dai domiciliari ma nonostante l’arresto il Tribunale aveva disposto la detenzione nella sua abitazione solo che i militari, nelle ore scorse, lo hanno trovato, ancora una volta, fuori dalla sua abitazione. Quando si è accorto di essere stato intercettato dai carabinieri, il giovane avrebbe provato a nascondersi tra le auto. parcheggiate.

I furti in Ortigia

Il giovane si sarebbe reso protagonista negli anni scorsi di diversi furti, in particolare in Ortigia, il centro storico della città. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Ortigia, al comando del maresciallo Santo Parisi, Pugliara avrebbe provato, nel maggio dello scorso anno, a compiere un furto ai danni di un distributore automatico di tabacchi al largo XXV luglio. Armato di una leva in ferro, tentò di forzare l’ingresso della tabaccheria non riuscendo tuttavia a rubare nulla come accertato dalle immagini delle telecamere di sicurezza.

Gli altri episodi

Al giovane, i carabinieri di Ortigia hanno contestato altri furti, tra cui in alcuni negozi di generi alimentari ed una bicicletta elettrica del valore di 1000 euro che la vittima aveva lasciato incustodita per entrare in una tabaccheria. Secondo i militari, il 27enne avrebbe anche sottratto l’incasso presente nel registratore di cassa di un minimarket nel quale si era introdotto dopo averne scassinato la porta di ingresso.