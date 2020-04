Controlli Covid19

La sua moto da cross era ferma da un bel po’ e così avrebbe deciso di salirci in sella per compiere qualche evoluzione in ricordo dei vecchi tempi. Quel mezzo, secondo quanto svelato dai carabinieri di Siracusa che hanno bloccato e sanzionato l’uomo, era anche privo di targa, inoltre non era stato revisionato. Insomma, non sarebbe mai dovuto uscire dal garage, indipendentemente dall’emergenza sanitaria e dalle misure anti covid19 previste dalla Presidenza del Consiglio per arginare il rischio di contagio.

Invece, il proprietario, esausto di starsene a casa, non avrebbe dato peso a tutte queste variabili e sfruttando la bella giornata si è diretto su un sentiero accidentato e dopo aver concluso la sua prova di cross ha virato verso Carlentini dove è stato fermato dai carabinieri. Era equipaggiato con tanto di tuta e guanti: avrebbe ammesso quel suo desiderio che non lo ha protetto dalla multa. “I carabinieri dopo averlo fermato gli hanno contestato la violazione delle norme sul contenimento della pandemia e riscontrando diverse irregolarità alla motocicletta, che risultava anche priva di revisione, hanno elevato numerose sanzioni al codice della strada. Il mezzo è stato altresì sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Ferla è stato sanzionato un uomo di 50 anni perché sorpreso – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – mentre usciva da casa di un conoscente presso il quale si era recato senza alcun motivo valido. Il cinquantenne che nei giorni scorsi era già stato sanzionato perché sorpreso per strada senza valida giustificazione, a causa della recidiva è stato sanzionato per un importo doppio rispetto alla prima violazione: 560,0 euro a Palazzolo Acreide è stato sanzionato un uomo che, proveniente da altro comune della provincia era intento a raccogliere verdure selvatiche”.