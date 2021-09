è un comune no vax

Non si fermano i decessi per Covid19 a Francofonte

E’ il Comune del Siracusano con il più basso tasso di vaccinazioni

L’appello del sindaco alla cittadinanza

Un’altra vittima di Covid19 a Francofonte, il Comune del Siracusano che ha il più basso numero di vaccinati. Nei giorni scorsi, a perdere la vita è stata una donna, nelle ore scorse è toccato ad un uomo, stroncato dal virus che continua a falciare vite.

Il nuovo appello del sindaco

Il sindaco, Daniele Lentini, ha espresso cordoglio alla famiglia della nuova vittima del Covid19, ma, al tempo stesso, ha lanciato l’ennesimo appello alla vaccinazione.

“Ancora una volta Francofonte perde un altro cittadino a causa del covid. Ci stringiamo al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbraccio. Si ribadisce con fermezza assoluta l’invito alla vaccinazione di tutta la cittadinanza che ad oggi resta l’unico modo efficace per difenderci dalla lotta contro questo virus” scrive il sindaco, a nome di tutta l’amministrazione.

Francofonte zona arancione

Non è certo un caso che Francofonte sia rimasto l’unico Comune del Siracusano in zona arancione. Prima ce ne erano 8, solo che le condizioni negli altri 7 sono migliorate e così nei giorni scorsi il presidente della Regione li ha “promossi” in zona gialla.

Comune No Vax

Stando ai dati di qualche giorno fa, solo il 50,19% della popolazione di Francofonte ha completato il ciclo, mentre, per quanto riguarda la prima dose il 57,09% ha avuto la somministrazione del farmaco. Percentuali lontanissime da quelle fissate dalla Regione.

Covid19 in Sicilia

Frattanto, sono 538 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 14.076 tamponi processati in Sicilia. I dati fanno riferimento alla giornata di ieri. L’incidenza sale di poco al 3,8% ieri era al 3,6%. L’isola torna al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 82, Catania 159, Messina 7, Siracusa 148, Ragusa 40, Trapani 52, Caltanissetta 23, Agrigento 8, Enna 19.