affondo del segretario regionale di articolo1

Attacco al Governo regionale sul numero delle persone vaccinate

Secondo Articolo1 la Sicilia è in coda in Italia

Il segretario provinciale attacca la direzione dell’Asp di Siracusa

Secondo Articolo1, Siracusa è fanalino di coda

“La Sicilia è al terzultimo posto per cittadini vaccinanti e ancora piu’ di 1 milione e 100 mila siciliani non sono stati vaccinati”. Lo afferma il segretario regionale di Articolo1, Pippo Zappulla, che chiama in causa il Governo regionale, guidato dal presidente, Nello Musumeci. ” Gli scettici, i No covid ed i No vax, esistono in tutta Italia e se siamo messi così male forse c’è qualche responsabilità del Governo regionale e di chi si occupa di sanità in Sicilia e nei territori”.

Siracusa ultima per numero di vaccinati

Il segretario regionale di Articolo1, scendendo nel dettaglio, afferma che è Siracusa la provincia siciliana con il numero più basso di vaccinati. “I dati dell’assessorato alla Salute – spiega a BlogSicilia Pippo Zappulla – dicono che solo il 40% della popolazione si è sottoposta al vaccino, naturalmente tra quelli che sono vaccinabili. E’ evidente che ci sono limiti organizzativi e di comunicazione della struttura pubblica territoriale della sanità. Il Governo regionale intervenga adeguatamente sui responsabili della sanità delle provincie dove peggiore è il dato dei vaccinati”.

“La si smetta con il gioco delle coperture politiche – dice Zappulla – e, sia a livello regionale che sui territori, si adottino immediati ed adeguati correttivi, ci si dia una mossa perché in gioco c’è la salute e la vita dei cittadini e, al contempo, la ripresa economica e il lavoro”

“Basta proclami”

“L’Assessorato Regionale alla Salute insieme al Presidente Musumeci – afferma Zappulla – invece di lanciare a giorni alterni improbabili proclami autoreferenziali sulla loro bravura e d efficienza rispondano di questi risultati e diano conto dei propri limiti ed errori. Definiscano con la giusta urgenza una campagna di trasparente comunicazione spiegando la straordinaria importante del vaccino come arma fondamentale di lotta al covid”.