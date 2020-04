I controlli dei carabinieri

Quando è stato fermato dai carabinieri, impegnati nei controlli per le violazioni delle misure anti Covid19, ha ammesso di essere uscito per comprare la droga. Ne era sprovvisto e non sarebbe rimasto senza per altri giorni, per cui ha deciso di varcare il portone della sua palazzina per poi prendere un mezzo nella sua disponibilità al fine di recarsi in una della principali piazze dello spaccio di Siracusa. Non ha fatto in tempo ad arrivarci perché è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno multato. A Floridia, i militari hanno sorpreso due donne rumene che stavano per incontrare degli amici e trascorrere la giornata insieme a loro, mentre a Solarino sono stati fermati tre floridiani che hanno dichiarato di voler incontrare dei loro conoscenti.

A Melilli e Siracusa sono stati sanzionati un uomo ed una donna che, in circostanze diverse, “circolavano senza motivo valido e che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, motivo per cui sono stati anche segnalati alla Prefettura quali tossicodipendenti” spiegano dal comando provinciale di Siracusa.

Il comando provinciale di Siracusa fa sapere che anche “in provincia Siracusa è partita la convenzione fra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, la quale permette ai cittadini, di età superiore ai 75 anni, che non abbiano familiari in grado assisterli, di ricevere a domicilio, tramite i Carabinieri, la pensione in contanti. Ieri mattina a Noto i Carabinieri della locale Stazione si sono recati presso l’ufficio postaledi via Zanardelli e con delega del richiedente hanno riscosso l’indennità pensionistica, consegnandola poi presso la casa di riposo dove dimora il beneficiario”