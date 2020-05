Indagine della polizia

E’ morto un uomo di 32 anni, della provincia di Siracusa, poco dopo essere entrato in acqua. La tragedia è avvenuta nelle acque di Avola, nella zona sud del Siracusano, ma non sono ancora del tutto chiare le cause del suo decesso anche se gli agenti del commissariato di polizia e la Procura di Siracusa ipotizzano un malore. Se ne saprà di più non appena il medico legale eseguirà sul corpo della vittima l’ispezione cadaverica.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe arrivato ad Avola in compagnia di una’altra persona ed a quel punto avrebbe deciso di fare un tuffo in acqua. Non avrebbe saputo resistere alla tentazione di una nuotata e così si sarebbe immerso nonostante la temperatura ancora rigida del mare. Per ragioni poco chiare, sarebbe andato in difficoltà, forse sarebbe stato colto da un malore, fatto sta che non sarebbe più riuscito a rimanere a galla.

La persona che era arrivata con lui, rimasta sulla spiaggia, avrebbe chiesto soccorso ed altri testimoni si sarebbero gettati in acqua nel tentativo di salvare la vittima. Sul posto sono arrivati pure i militari della Capitaneria di Porto per dare una mano ai soccorritori: l’uomo è stato portato a riva ma per lui non c’era più nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere. Il sostituto, Gaetano Bono, ha aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima.