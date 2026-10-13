Una tromba marina è stata avvistata nelle acque al largo di Siracusa. Ad accorgersi per primi del fenomeno sono stati alcuni residenti di Ortigia, il centro storico della città, e di Riviera Dionisio il Grande. La formazione è rimasta a distanza dalla costa, senza avvicinarsi al litorale.

Il timore dopo Marsala

L’avvistamento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Marsala. Nella città del Trapanese, un tornado ha devastato una scuola e provocato alcuni feriti. A Siracusa, il fenomeno è stato osservato soprattutto dagli abitanti delle zone costiere. Tra queste figura Riviera Dionisio il Grande, una delle aree maggiormente colpite dal ciclone Harry meno di un anno fa. La tromba marina non ha provocato danni né situazioni di pericolo per la popolazione.

L’altra tromba marina

Non si tratta della prima manifestazione di questo tipo registrata lungo la costa siracusana. Un episodio analogo si era verificato il 30 settembre scorso. Anche in quell’occasione la tromba marina era rimasta al largo, senza causare conseguenze. L’avvistamento odierno si è quindi concluso senza segnalazioni di danni legati al fenomeno.