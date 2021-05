proteste degli utenti

Code e caos all’Hub di Portopalo

Alto rischio di assembramenti

Continua la campagna di vaccinazione in tutto il Siracusano

Si sono presentati in tanti all’Hub di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, inaugurato nei giorni scorsi. Gli utenti, sotto il sole cocente, sono rimasti ammassati con un evidente rischio di diffusione del contagio perché, come va ripetendo da oltre un anno la comunità scientifica, sono gli assembramenti i principali veicoli del Covid19.

Proteste degli utenti

In più, Portopalo, la punta estrema della Sicilia orientale, è uscita da poco dalla zona rossa, entrata in vigore per ben due volte nello spazio di pochi mesi. E non sono mancate le proteste degli utenti che si aspettavano una maggiore organizzazione.

Nonni e 18enni

Nella giornata di oggi, come in tutta la Sicilia, c’è l’iniziativa Proteggi te ed i nonni, che si concluderà il 23 di maggio. Per partecipare basta aver compiuto i 18 anni, accompagnare un ultraottantenne a vaccinarsi (anche se non si è legati da vincoli di sangue) e aderire alla vaccinazione con un siero a vettore adenovirale, il monodose Johnson & Johnson o Vaxzevria, nuova denominazione del vaccino AstraZeneca. Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a Rna, Pfizer o Moderna. Gli accompagnatori over 18 possono essere anche più di uno. E non è necessario avere un vincolo di parentela con l’over 80. Un’opportunità importante, specie per i più giovani, per vaccinarsi in tempi brevi.

Over 40

Potranno vaccinarsi anche gli over 40 con Astra Zeneca senza bisogno di prenotazione oppure i fragili con prenotazione.

Un Hub a Carlentini

E’ stato inaugurato nelle ore scorse il nuovo centro per la somministrazione dei vaccini di Carlentini, che si trova nella sede della Protezione civile all’ingresso sud della città, concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune all’Asp di Siracusa per tutto il periodo emergenziale della campagna.

Hub nella zona industriale

E’ iniziata la somministrazione dei vaccini ai lavoratori della zona industriale di Siracusa. Grazie al primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia voluto da Confindustria Siracusa, con l’Asp di Siracusa e l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, che si trova nella sede del dopolavoro di Isab-Lukoil, a Città Ciardino (Melilli), circa seimila dipendenti delle aziende potranno ricevere il vaccino anti-covid nelle tre postazioni allestite.