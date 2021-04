i dati forniti dall'asp

Ammontano a 2570 le dosi inoculate agli over 60

Si è chiusa la tre giorni per i vaccini senza prenotazione

I dati sono stati forniti dall’Asp

Sono state 2570 le dosi di AstraZeneca somministrate nel Siracusano durante l’Open day, la tre giorni organizzata dalla Regione per l’inoculazione del vaccino senza prenotazione agli over 60. Il dato è stato fornito dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

La 3 giorni

Secondo quanto fanno sapere dall’azienda sanitaria, venerdì sono state inoculate 1015 dosi di Astrazeneca, 883 sabato, 672 domenica mentre parallelamente è continuata la somministrazione dei vaccini alle altre categorie

attualmente previste, over 80 ed estremamente vulnerabili, anche nei centri vaccinali degli ospedali, per complessive 5568 vaccinazioni in tre giorni.

I centri di vaccinazione

Oltre all’Hub di Siracusa, in via Nino Bixio, gli altri centri dove sono state inoculate le dosi sono stati ad Avola, Noto, Augusta, Lentini, Sortino e Palazzolo.

I dati dell’Asp

“Siamo soddisfatti dei risultati dell’operazione straordinaria nella nostra provincia – commenta il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e della risposta che hanno dato i cittadini, consapevoli che è necessario superare qualsiasi diffidenza e vaccinarsi al più presto perché è l’unica strada per uscire da questa emergenza”

I numeri delle vaccinazioni

Dal primo giorno dell’avvio della campagna sono state somministrare oltre 79 mila dosi di vaccini tra la prima e la

seconda, di questi circa 54 mila hanno già ricevuto la prima dose. “Una accelerazione inoltre, grazie alla collaborazione – dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – dei medici di medicina generale che hanno aderito al protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione, è stata data nella nostra provincia alla vaccinazione domiciliare di cui si stanno occupando anche i medici di famiglia con la collaborazione dei sindaci dei vari comuni, che porterà in brevissimo tempo a completare l’immunizzazione di tutti gli over 80. Siamo fiduciosi e ringraziamo quanti si stanno spendendo per il raggiungimento di un obiettivo comune”.