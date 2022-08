Più siti saranno monitorati ad Alcamo con le telecamere

Nuova stretta contro le discariche abusive che continuano a proliferare drammaticamente ad Alcamo, nel Trapanese. Non si fa in tempo a bonificare un’area che nel giro di pochi giorni si è punto e a capo. Per questo motivo il Comune, d’intesa con la polizia municipale, ha stabilito di potenziare ulteriormente i siti da monitorare. Ad essere state messe in esercizio ancora più telecamere e killer che serviranno a fare da deterrente nei confronti di chi deturpa l’ambiente.

Le zone da monitorare

Le aree che saranno monitorate sono quelle che più di tutte risultano essere presa dei continui abbandoni indiscriminati di spazzatura. Dalle zone vicino alle isole ecologiche a quelle che si trovano nei pressi di Alcamo marina, ma anche altre zone sia del centro storico che delle periferie.

Impegno dei cittadini da non vanificare

“La raccolta differenziata ad Alcamo oggi supera l’80% – afferma il sindaco Domenico Surdi -. È un risultato che conferma impegno dei cittadini e piena adesione ai principi dell’economia circolare e allo stesso tempo rappresenta uno stimolo a lavorare per una città sempre più pulita. L’inciviltà di pochi non può danneggiare l’immagine di una intera comunità”.

Il potenziamento dei controlli

“Abbiamo già potenziato il servizio di controllo del territorio per contrastare gli abbandoni – precisa il primo cittadino – e grazie alle nuove telecamere abbiamo sanzionato diversi cittadini sorpresi a sporcare le nostre strade. L’attenzione rimane massima e sono convinto che con la collaborazione di tutti potremo raggiungere risultati ancora più importanti”.

Le prime stangate

I nuovi occhi elettronici ad alta tecnologia e-killer cominciano a mietere le loro “vittime” in modo implacabile, per effetto della loro ottica in grado di leggere nitidamente le targhe delle auto anche a lunga distanza. Per gli sporcaccioni i tempi si fanno sempre più difficili. Per chi viene beccato sono davvero dolori: 600 euro per abbandono rifiuti e notifica di immediata bonifica dell’area tramite una ditta autorizzata al recupero e smaltimento.