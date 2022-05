i fatti a trapani

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato una persona nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In azione anche il Nucleo Cinofili

L’articolato servizio antidroga è stato svolto con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, nonché del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

In particolare, l’azione investigativa dell’Arma volta all’individuazione delle piazze di spaccio e degli spacciatori locali, si era concentrata su un 21enne del posto, già gravato da precedenti.

Perquisita l’abitazione del 21enne, trovati due panetti di hashish da 200 grammi

I Carabinieri hanno pertanto perquisito l’abitazione del giovane sorprendendolo mentre cercava di disfarsi di un involucro di stoffa gettandolo nel wc. All’interno vi erano due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Nell’abitazione l’occorrente per il confezionamento delle dosi e denaro contante

Nell’abitazione sono stati anche rinvenuti 2 bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi e la somma di 120 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Sono scattati gli arresti domiciliari

All’esito del servizio, il giovane è stato arrestato e ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Obbligo di dimora per il giovane

In sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari, sulla base dello stato attuale degli atti, ha ravvisato la necessità di sottoporre l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi tra le ore 20 e le 7 del giorno successivo.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

Spacciatore arrestato a Vittoria

I carabinieri hanno arrestato un 21enne tunisino, disoccupato, irregolare, che aveva realizzato a Vittoria, un’attività di spaccio di droga.

Spaccio in piazza

In particolare, aveva trasformato una abitazione fatiscente, in contrada Berdia, in un piccolo deposito di hashish che, poi, avrebbe venduto in piazza Cavour, adiacente al vicolo Messina. Ne sono venuti a conoscenza i militari che hanno avviato le indagini e per incastrare quel giovane hanno compiuto dei controlli in borghese.

Aggressione ai carabinieri

Il giovane tunisino è stato sorpreso con 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una sigaretta occultati in un pacchetto di sigarette. L’indagato ha tentato di scappare e di sottrarsi al controllo e, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli con calci e pugni.

L’arresto

I militari, comunque, sono riuscito a immobilizzarlo: oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Occorrente per lo spaccio e soldi falsi

Al termine del controllo nell’abitazione del tunisino, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e due banconote da 50 euro contraffatte.

L’evasione del tunisino

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che aveva già programmato l’udienza per direttissima, alla quale però non è stato possibile condurlo perché l’arrestato è evaso.