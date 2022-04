La lettera dal presidente della Seus Pietro Marchetta

Salvarono un uomo dall’infarto a Pantelleria, nel trapanese. Due lettere d’encomio ad altrettanti autisti-soccorritori del 118-Seus, Giuseppe Graziano e Stefano Lo Coco. È stata scritta da Pietro Marchetta, presidente facente funzioni della società partecipata della Regione che co-gestisce il 118 in Sicilia. “La mission della Seus è quella di esserci nel momento del bisogno, prestando soccorso e salvando vite. Un compito che richiede professionalità, tempestività e abnegazione. Tutte doti che Lei ha dimostrato di possedere” sottolinea Marchetta. Entrambi gli autisti-soccorritori hanno ricevuto l’encomio per l’intervento con il quale hanno assistito “nel migliore dei modi” l’uomo in arresto cardiaco.

A ringraziarli anche la madre dell’infartuato

I due impiegati del 118 hanno anche ricevuto una lettera di ringraziamento dalla madre dell’uomo infartuato. “La lettera con cui sua madre vi ha ringraziato per avere salvato la vita al figlio – aggiunge Marchetta – è toccante, emozionante, gratificante per voi e per noi tutti della ‘famiglia’ Seus. Così come è stato un gesto di cuore quello che lo stesso uomo che avete salvato vi ha voluto manifestare, donandovi una targa ricordo in cui è stato scritto: non basta un grazie per avermi aiutato, nell’avermi salvato dal pericolo e per avermi tenuto in vita”.

Soccorso perfetto esempio

Infine, il presidente facente funzioni della Seus sottolinea che questo soccorso è “perfetto esempio della grande professionalità e dell’infaticabile spirito di sacrificio che contraddistinguono gli operatori del 118 in Sicilia”.

Un altro recente salvataggio

Recentemente gli operatori del 118 si sono distinti per un altro intervento salva-vita. Un uomo di 62 anni, Illuminato Dolce, è stato soccorso sul campo di calcio Garden Center in via Beato Angelico a Palermo dopo aver accusato un infarto. Sono stati gli stessi compagni, assistiti telefonicamente dai sanitari del 118, a praticare un massaggio cardiaco. E’ stato utilizzato il defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 con il medico rianimatore. Una volta arrivato il personale sanitario, il sessantaduenne è stato stabilizzato e portato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è stato ricoverato in emodinamica.