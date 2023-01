La Fondazione Con il Sud e i 1.500 progetti nel ventre del Meridione, Trapani, terra saccheggiata dai clan mafiosi e Mezzogiorno fanalino di coda per business angel. Queste tra le inchieste di Rapporto Sud in edicola domani, venerdì 27 gennaio, con Il Sole 24 Ore in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Fondazione Con il Sud, 1.500 progetti nel ventre del Meridione

In 15 anni ha sostenuto oltre 1.500 iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 fondazioni di comunità, in Sicilia a Messina, nel Val di Noto, ad Agrigento e Trapani, coinvolgendo enti profit, enti pubblici e privati ed erogando complessivamente 264 milioni. Il prossimo Rapporto Sud del Sole 24 Ore, in edicola venerdì 27 gennaio, dedica l’apertura alla Fondazione “Con il Sud” che aiuta a far crescere gli uomini e le donne dei quartieri più difficili e degradati coinvolgendoli in iniziative imprenditoriali, solidaristiche ed educative .

Trapani, terra di grandi risorse saccheggiate dai clan mafiosi

Il Rapporto Sud dedica un’ampia inchiesta a Trapani dove negli anni lo sviluppo è stato condizionato dalla mafia silente e mercatista identificata in Matteo Messina Denaro che ha falciato le risorse del territorio che vanno dal vino alla pesca e dal turismo al marmo. Per farsi un’idea della condizione economica di questo territorio basta scorrere i dati dell’ultima relazione congiunturale di Banca d’Italia: i prestiti di famiglie e imprese sono passati da 4.152 miliardi del dicembre 2020 a 4.347 del giugno del 2022 con un incremento nel periodo del 4 per cento; se invece guardiamo ai depositi vediamo che sono passati da 5,011 miliardi del dicembre 2020 a 5,262 miliardi del giugno dell’anno scorso. Risparmi di famiglie e imprese costituiscono il 7,4% dei 70,984 miliardi che sono il totale regionale. Con una disoccupazione al 29% in media, Trapani è al quinto posto in Sicilia e sul fronte del valore aggiunto la provincia è a 6,2 miliardi (dato del 2019, visto che quelli del 2020 e 2021 sono condizionati dalla pandemia), in pratica il 7,8% del totale regionale che è di 80,291 miliardi. L’ultimo dato sugli sportelli bancari (2021) ci dice che in tutta la provincia sono 99 ma erano 176 nel 2001: in 43,5% in meno in vent’anni.

Mezzogiorno fanalino di coda per numero di business angel

Il Rapporto Sud del Sole 24 Ore evidenzia anche che le regioni del Mezzogiorno continuano a essere il fanalino di coda nella classifica dei business angel in Italia. Lo si ricava dall’ultimo lavoro di Social Innovation Monitor (SIM), team di ricerca con base operativa al Politecnico di Torino. La ricerca sull’impatto dei Business Angel italiani 2022 ha identificato ben 1505 Business Angel nel nostro Paese, di cui il 57% è iscritto a un Business Angel Group o a un BAN. Della totalità dei Business Angel identificati, il 68% opera in Italia Settentrionale. L’area meridionale e quella insulare rappresentano, invece, le zone in cui opera il minor numero di Business Angel.