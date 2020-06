La nota dell'assessore Falcone

Sembra che la riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte, atteso da molti anni, possa diventare presto realtà ed iniziare concretamente.

“Dopo anni d’attesa, il Governo Musumeci sta per dare il via ai lavori di messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte, nel Trapanese. Manteniamo l’impegno per un cantiere che doterà un territorio strategico per l’intera Isola di un’infrastruttura finalmente moderna ed efficiente, al servizio della florida pesca locale”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’odierna aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano.

“L’opera, dal valore di oltre 600mila euro, prevede tra le altre cose il rifacimento delle banchine, l’ammodernamento dell’illuminazione e il livellamento dei fondali, venendo così incontro alle richieste del tessuto produttivo del territorio. Entro l’estate – conclude Falcone – confidiamo di avviare in concreto i lavori”.

“Il dragaggio dei fondali, l’adeguamento dei pontili, l’illuminazione ed il consolidamento delle opere strutturali esistenti permetteranno di realizzare il porto di cui da decenni è in attesa la laboriosa marineria selinuntina, leader della pesca artigianale siciliana e che strategicamente può diventare parte integrante del sistema turistico e produttivo di una delle location estive più affascinanti del mondo” aveva detto nei mesi scorsi il commissario di Forza Italia Toni Scilla nella provincia di Trapani.