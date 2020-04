in azione i carabinieri, disposti gli arresti domiciliari

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato nella flagranza del reato con l’accusa di furto aggravato in concorso, Andrea Vetrano, 20 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e Salvatore Sanzone, 19 anni, entrambi residenti a Menfi e disoccupati.

Nello specifico, i due giovani si erano appropriati di una vettura parcheggiata in una strada di Castelvetrano, senza sapere che la stessa era munita di un sistema di localizzazione GPS.

Grazie alle rilevazioni di posizione fornite dal dispositivo satellitare, i militari operanti si sono messi sulle tracce del veicolo rubato, bloccandolo poco dopo a Menfi.

Vetrano, sorpreso alla guida del veicolo, è risultato essere sprovvisto di patente perché mai conseguita, per tale violazione è stato anche denunciato in stato di libertà, mentre il veicolo è stato prontamente restituito al proprietario.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso del rito per direttissima, che si è svolto nella giornata di oggi, sono stati convalidati gli arresti eseguiti dai militari dell’Arma.

Sempre nel Trapanese, e stavolta ad Alcamo, un altro furto d’auto è stato prontamente sventato ieri dai carabinieri della locale stazione che hanno arrestato un 20enne di nazionalità romena e denunciato per lo stesso reato un minorenne.

A Catania, invece, stamane, La Polizia di Stato ha arrestato Nicolò Zagame, 42 anni accusato di furto aggravato, con la modalità della spaccata, e di ricettazione. L’uomo, con un’auto rubata ha sfondato la vetrina di una farmacia con l’intenzione di mettere a segno un furto. E’ stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento.

Proseguono in tutte le province dell’Isola i controlli delle Forze dell’Ordine per prevenire i furti che nonostante il periodo di lockdown imposto dalle norme anti-covid19 non si sono arrestati. I ladri infatti credono di agire indisturbati.