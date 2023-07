Arrestato un uomo trovato con hashish e cocaina

Lo spaccio della droga avveniva in un albergo del Trapanese. Ma era fin troppo evidente che quel viavai di persone non potesse essere compatibile con quel tipo di attività turistica. Ed è stato proprio questo che ha messo in allerta la guardia di finanza che alla fine ha avuto conferme dei sospetti.

Un arresto

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno arrestato un uomo di Petrosino accusato di spacciare droga a Pantelleria. I militari hanno notato in un appartamento di una struttura ricettiva un continuo via vai di giovani. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 200 grammi di hashish e 2,5 grammi di cocaina e 1.800 euro. L’uomo è stato arrestato. Il giudice di Marsala ha convalidato l’arresto.

Altri due arresti in provincia

Sempre sul fronte antidroga nel fine settimana scorso ci sono stati altri 2 arresti da parte dei carabinieri nel Trapanese per spaccio di droga e per aggressioni a familiari e carabinieri. Si tratta di due diverse operazioni portate avanti in provincia. In un caso è maturata nel corso di controlli su strada. Nell’altro caso invece l’operazione è scaturita in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva lanciato l’sos vedendo l’aggressione.

Lo spaccio

A Marsala a finire in manette un 22enne. I militari hanno eseguito nei suoi confronti una perquisizione e rinvenivano un involucro in plastica con all’interno circa 60 grammi di sostanza stupefacente. Si sarebbe trattato di cocaina che è stata sequestrata in attesa delle analisi scientifiche. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di Petrosino con l’obbligo di permanere a casa durante le ore notturne. Questa operazione dei carabinieri della compagnia di Marsala è stata eseguita sulla base di una serie di servizi mirati alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti. Lavoro effettuato anche sul fronte del controllo al rispetto del codice della strada.

Le violente aggressioni

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo sono invece intervenuti nel territorio di Castellammare del Golfo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un pregiudicato alcamese di 28 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. I militari, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, intervenivano nell’abitazione del giovane. E’ stato trovato in forte stato di agitazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcool. Secondo i militari avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente i genitori e gli stessi militari intervenuti. Non contento avrebbe colpito con calci e pugni i veicoli dell’Arma, causando vistosi danni alla carrozzeria. Anche in questo caso per il 28enne è arrivato l’obbligo di dimora dopo l’udienza di convalida dell’arresto.

