L’allarme lanciato al 118 ma era già troppo tardi

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina al centro della strada di via Lido, a Sciacca, nell’Agrigentino. E’ probabile che possa essere stata investita da qualche auto pirata e non soccorsa. A constatare il decesso l’ambulanza del 118. I sanitari sono intervenuti dopo che alcuni automobilisti in transito hanno segnalato il corpo riverso sull’asfalto. La vittima non è stata ancora identificata.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente anche la polizia che ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire quanto accaduto. Soprattutto si sta cercando di capire se effettivamente ci possa essere di mezzo un pirata della strada. Si sta setacciando palmo a palmo l’asfalto per provare a rilevare eventuali tracce di frenata o del tipo di copertoni della presunta auto pirata. Al vaglio anche la videosorveglianza in zona.

Altra tragedia nel Palermitano

Il mese scorso nel Palermitano si è consumata una simile tragedia. Per l’esattezza è accaduto l’11 settembre a San Giuseppe Jato quando a perdere la vita è stato Salvatore Chirchio, conosciuto da tutti come lo zio Totò. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo di 87 anni stava attraversando la via Matteotti intorno alle 11:30 quando è stato investito con violenza da un’auto che sarebbe fuggita via senza prestare soccorso. Nonostante l’immediato ricovero in terapia intensiva in ospedale, le ferite riportate da zio Totò erano troppo gravi. Tutta San Giuseppe Jato ha sperato e pregato per un miracolo.

Si è riusciti a risalire all’automobilista

Le forze dell’ordine, con il prezioso aiuto delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riuscite ad identificare e rintracciare il conducente dell’auto pirata, un giovane del posto, che ora potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di omicidio stradale vista la tragica morte dell’uomo. Tutto il paese è in lutto per la prematura scomparsa di un pezzo di storia di San Giuseppe Jato.

Like this: Like Loading...