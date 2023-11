La Procura ha chiuso le indagini

In 11 giovanissimi rischiano il processo nell’Agrigentino per aver dato vita ad una violenta rissa nell’estate dello scorso anno. Si tratta di 7 minorenni e altri 4 poco più che maggiorenni. La Procura di Agrigento ha appena concluso le indagini notificando gli atti a tutti e 11 gli indagati. Un provvedimento che generalmente è il prologo alla richiesta di rinvio a giudizio. per tutti l’accusa è di rissa.

Cosa successe

L’episodio fece molto scalpore perché avvenne all’ingresso del porticciolo di San Leone, ad Agrigento, nella notte tra il 3 e il 4 settembre del 2022. Una giornata, come tante in quel periodo estivo, dove la zona è sovraffollata di turisti. A scontrarsi, per futili motivi, due gruppetti di giovani che se le diedero di santa ragione senza risparmiarsi. Il tutto davanti moltissime persone che si ritrovano in quella zona per trascorrere un sabato sera in spensieratezza. La scena, ripresa da un cellulare, divenne virale sui social in poco tempo.

L’altra rissa dopo il concerto

Purtroppo la zona della movida agrigentina spesso è finita al centro di cronache simili. Nell’agosto scorso dopo il concerto di Elettra Lamborghini a San Leone si è verificato un violento scontro tra giovani che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel caos che è seguito all’evento, un giovane diciottenne originario di Agrigento ha estratto uno spray al peperoncino dalla sua tasca, spruzzandolo sia contro i poliziotti intervenuti per sedare la situazione, sia contro le persone presenti nel piazzale dell’ex eliporto.

Ci fu l’arresto

Le azioni del giovane hanno portato all’arresto immediato. Oltre a tentare di sfuggire quando è stato fermato dagli agenti dell’autorità impegnati nel mantenimento dell’ordine durante la manifestazione della notte di Ferragosto, il ragazzo è stato accusato di rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di porto abusivo di armi. La rissa si è scatenata poco dopo il concerto nel piazzale Giglia, coinvolgendo almeno altri 3 o 4 giovani, i cui dettagli sono in fase di identificazione.

