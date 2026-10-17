Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

Un’esperienza di musica, fede e amicizia aperta a tutti, anche a chi non ha mai cantato prima





Palermo – Il Coro San Francesco d’Assisi lancia un appello a tutti coloro che amano la musica e desiderano mettersi in gioco: il gruppo è alla ricerca di nuove voci per tutte le sezioni – soprani, contralti, tenori e bassi.





“Come San Francesco, cantiamo la bellezza del Creato” è il motto che guida l’attività del coro, il quale propone a chiunque voglia partecipare un percorso che unisce musica, amicizia, servizio e spiritualità, attraverso la liturgia e il repertorio sacro.





Non è richiesta alcuna preparazione musicale specifica: quello che conta davvero, spiegano dal coro, è la passione, l’entusiasmo e la voglia di condividere, accompagnati da una buona dose di musicalità.





“La tua voce è un dono: mettila a servizio con le altre” è l’invito rivolto a chiunque desideri vivere un’esperienza di fede e condivisione attraverso il canto.





Chiunque fosse interessato a conoscere il coro e a provare a cantare insieme può contattare il gruppo in privato al numero 334 8385588.

Luogo: Basilica San Francesco d’Assisi, via del Parlamento , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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