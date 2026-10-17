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Comunicato Stampa

Taormina, [data]





Oggetto: Emergenza pianificazione urbanistica a Taormina — avvio urgente di un nuovo PUG





Il Partito Repubblicano Italiano – Sezione di Taormina richiama l’attenzione delle istituzioni locali, della cittadinanza e degli organi di controllo sulla grave situazione urbanistica che da oltre trent’anni penalizza la nostra città. Taormina è priva di un Piano Regolatore Generale aggiornato: lo strumento vigente risale al 1976 e il tentativo di aggiornamento culminato nel PRG di marzo 2004, profondamente modificato in sede consiliare, è stato formalmente respinto nel 2013.





Constatiamo che l’assenza di una pianificazione moderna e condivisa ha prodotto:





Incertezza normativa e contenziosi amministrativi;





Rischi per la tutela paesaggistica e ambientale;





Difficoltà nella gestione del turismo e della mobilità;





Ostacoli alla riqualificazione urbana e alla qualità della vita dei residenti.





Chiediamo all’Amministrazione comunale e al Consiglio Comunale:





La convocazione immediata di un Consiglio Comunale aperto per ricostruire pubblicamente le ragioni della bocciatura del PRG 2004 e raccogliere osservazioni da cittadini, professionisti e associazioni.





La costituzione di un Tavolo tecnico-politico che coinvolga Regione, Soprintendenza, enti tecnici e rappresentanti della comunità per redigere un capitolato chiaro per il nuovo PUG.





L’inserimento nel nuovo PUG di piani particolareggiati per le seguenti aree: Mazzeo, Villagonia (zona costiera), Chianchittà/Traspitello/Bruderi, Chiusa, Contrada Zappulla, ex dazio e la provinciale per Castelmola, con obiettivi di riqualificazione, tutela paesaggistica, mobilità sostenibile e dotazioni infrastrutturali.





La predisposizione preventiva di tutti gli studi obbligatori (VAS, idrogeologia, traffico, paesaggio, reti infrastrutturali) e la verifica puntuale degli standard urbanistici (volumi, rapporto di copertura, altezze, distanze) prima di ogni adozione.





Massima trasparenza e partecipazione in tutte le fasi progettuali per evitare future impugnazioni e garantire soluzioni condivise e sostenibili.





Invitiamo la cittadinanza, i professionisti e le associazioni locali a partecipare attivamente al confronto pubblico e a presentare proposte concrete per una pianificazione che metta al centro la tutela del paesaggio, la qualità urbana e il futuro socio‑economico della comunità, ed al contempo si invita l’amministrazione ad meglio ponderare iniziative strutturali poste al di fuori di un organico intervento di programmazione URBANISTICA, –

PRI Taormina

Giuseppe Manuli, già assessore di questa cittadina!

Luogo: Largo degli Eponomi, Largo degli Eponomi, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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