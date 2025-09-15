Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

Meravigliarsi di cosa? Che Riggio, Picciolo e Mangiacavallo sono stati nominati da RE Schifani ? Ma tutto questo è normale, sta nel gioco del poltronificio che è sempre esistito, con tutti i governi, è una ipocrisia negarlo. Certo loro sono più esperti, l’esempio lo prendono dalla famiglia Meloni che ha subito dimostrato grandi capacità di sintesi in questo.

La novità in Sicilia è il parentificio , ” E figlie so’ pezze e core” si direbbe a Napoli, ma si sa noi veniamo dal Regno delle due Sicilie e ci viene facile adottare proverbi o frasi popolari. Cardinale, Genovese e se scavate ne troverete altri. Non due iscritti al PD ma due colossi all’interno del PD. Cardinale ministro nominato da D’ Alema e Francantonio Genovese, udite udite, segretario regionale del Partito Democratico, sostenuto e voluto fortemente da Anna Finocchiaro.

