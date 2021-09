Il tragico scontro fra due furgoni lo scorso 8 settembre

C’è una vittima in seguito all’incidente avvenuto lo scorso 8 settembre sulla statale 640. Non ce l’ha fatta Alessandro Sciuto, catanese di 41 anni, che era a bordo di una Ford Transit in quel maledetto pomeriggio e che venne travolto da un furgone. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Fu ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è rimasto al reparto di rianimazione. Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarlo oggi il suo cuore ha smesso di battere.

L’incidente dell’8 settembre

Lo scontro avvenne sulla strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, in territorio comunale di Caltanissetta. Nel sinistro, che ha coinvolto due furgoni, due persone sono rimaste ferite tra cui per l’appunto Sciuto in maniera grave. Il personale di Anas lavorò a lungo per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Polizia stradale al lavoro

La polizia stradale del locale distaccamento ha effettuato i necessari rilievi, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente. In un primo momento apparvero poco chiari i motivi per cui i due mezzi pesanti andarono in collisione. Successivamente il quadro si era fatto più chiaro. Pare infatti che la vittima si fosse fermata sulla corsia di emergenza per un guasto al veicolo che stava conducendo e avesse regolarmente indosso il giubbotto catarifrangente, come prescrive oltretutto la norma del codice della strada. Per cause al vaglio degli inquirenti l’altro furgone andò a prendere in pieno il mezzo di Sciuto, travolgendo lo stesso 41enne.

Strada già teatro di tragici incidenti

Non è la prima volta che la statale 640 si tinge di rosso. Era già accaduto nel dicembre scorso quando si verificò un incidente all’altezza del km 4 sempre nel tratto della “Strada degli Scrittori”, ad Agrigento. Nello scontro tra due auto una persona è deceduta, Nicolò Mancuso, 71 anni di Grotte. Sul posto furono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.