Ennesimo rogo che si verifica a Gela

A fuoco quattro auto nella notte a Gela. I veicoli erano tutti posteggiati in un garage di via Pisano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme con non poca difficoltà. Con loro anche i poliziotti del commissariato.

Le indagini per verificare le cause

A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco non sarebbe stato trovato liquido infiammabile attorno alle auto andate a fuoco. Incerta la natura del rogo ma non si esclude la causa dolosa.

Due notti fa fuoco ad un pulmino

Un altro incendio, questa volta di accertata natura dolosa, si era verificato due notti fa a Gela. A fuoco un pulmino di un centro per la riabilitazione dei disabili a Borgo Manfria. Il rogo ha interessato altri due furgoni, sempre di proprietà dell’associazione e utilizzati per il trasporto dei disabili, che sono rimasti anneriti dalle fiamme. Sono intervenuti i poliziotti del commissariato e i vigili del fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno effettuato un sopralluogo. Da quest’ultimo è emersa la natura dolosa dell’incendio. I pompieri avrebbero infatti rinvenuto un bidoncino contenente liquido infiammabile.

Indagini in corso per risalire ai responsabili

Sono in corso indagini anche in questo caso della polizia di Stato per cercare d’identificare il responsabile dell’incendio. Ad andare distrutto il pulmino destinato ai disabili. Si analizzeranno anche eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza vicini al luogo del rogo.

Incendio in capanno di una villa

Anche la zona del Palermitano è stata interessata da numerosi incendi. Nei giorni scorsi un rogo in un capanno all’interno di un’area privata collegata ad una villa. E’ accaduto in via delle Ginestre a Terrasini, nel Palermitano. Indagano i carabinieri per provare a risalire alle cause del rogo. Al lavoro per tutta la notte i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno trovato non poche difficoltà per riuscire a domare le altissime lingue di fuoco.