Operazioni dei carabinieri in città e provincia

Due arresti per droga e diversi multe per violazioni al codice della strada. Questo il risultato raggiunto a seguito dell’ennesimo controlli a vasto raggio dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta specificatamente mirati al contrasto della criminalità.

A Riesi tanto stupefacente

I carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 involucri di marijuana da mezzo chilo ciascuno per un totale di 4 chili, un bilancino elettronico di precisione e una live quantità di cocaina. L’uomo, a conclusione delle formalità, ha avuto inflitti gli arresti domiciliari ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato.

La condanna

A Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato M.O.S., nisseno di 32 anni, dando seguito all’esecuzione della Procura in seguito a una condanna definitiva da parte del tribunale di Termini Imerese. L’uomo dovrà scontare la pena di cinque anni e due mesi di reclusione e pagare una sanzione pecuniaria di 7.506 euro per essersi reso responsabile dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, truffa e ricettazione in concorso, commessi tra il 2013 e il 2015.

I controlli su strada

A Mussomeli e Campofranco i carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali e nei luoghi di aggregazione giovanile, al termine del quale sono state elevate 6 contravvenzioni al codice della strada, eseguite 6 perquisizioni personali e veicolari, controllati 37 veicoli ed identificate 71 persone.