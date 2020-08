La riqualificazione

Internazionalizzazione della formazione, innovazione delle strategie per l’apprendimento, rigenerazione energetica e una maggiore attività di promozione della salute.

Sono i quattro obiettivi programmatici di riqualificazione e sviluppo del Cefpas, il Centro per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale del Personale Sanitario, che saranno presentati venerdì 7 agosto alle 11:30 al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta.

Una giornata dedicata alla presentazione delle nuove strategie di sostenibilità e digitalizzazione del Cefpas che saranno illustrate dal direttore del Centro, Roberto Sanfilippo, nel corso dell’incontro al quale interverranno Ruggero Razza, Assessore regionale alla Salute, e Tuccio D’Urso (Direttore generale del Dipartimento energia regionale). L’intervento conclusivo sarà tenuto dal Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci.

Il piano di investimenti prevede il potenziamento del Centro Mediterraneo di Simulazione (Cemedis) che si candida a divenire il più grande centro d’Italia e dell’intera area euromediterranea, la digitalizzazione dei processi gestionali e dei servizi al cittadino e l’avvio della “Euro Mediterranean school of health security” dedicata allo sviluppo delle competenze nella prevenzione e promozione della salute pubblica con particolare riguardo alle politiche di immigrazione.

Al Cefpas, al contempo, avrà luogo un significativo intervento strutturale a sostegno della nuova mission che candida il centro a diventare il primo modello di PA ecosostenibile in Sicilia con l’utilizzo di tecnologie di efficientamento che pressoché azzereranno i consumi energetici del Centro (NZeb Nearly Zero Energy Building). Tra settembre e ottobre 2020 saranno avviati i primi cantieri rendendo il Cefpas un polo d’avanguardia internazionale della formazione in medicina in grado di garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva.