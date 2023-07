I vigili del fuoco lo hanno consegnato alla capitaneria

Il corpo di una donna, riverso sugli scogli sotto la stazione centrale di Catania, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sono intervenuti una squadra della sede centrale, la sezione navale dei vigili del fuoco, il nucleo Saf provinciale e l’elicottero VF145 del reparto volo di Catania insieme al nucleo sommozzatori.

Poco frequentato dai bagnanti

Il corpo recuperato dagli scogli è stato consegnato alla guardia costiera per gli accertamenti di competenza. Si cercherà di capire se si è trattato di un incidente. La cosa certa è che quel tratto di scogliera è sempre stato poco frequentato da bagnanti.

Un tragico precedente

Nel 2020 a Catania si verificò una simile situazione. Il corpo di una 61enne scomparsa da oltre una settimana da casa venne trovato in avanzato stato di decomposizione sulla scogliera antistante la struttura de Le Ciminiere a Catania. Sul posto intervennero polizia, personale del 118, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Indagini furono avviate dalla polizia per accertare la causa del decesso. Sul posto anche in quel caso i vigili del fuoco, prima partenza e nucleo sommozzatori, la guardia costiera con squadre terrestri e navali e la polizia.

A Palermo altra tragedia

Appena qualche giorno fa un’altra tragedia si è consumata a Palermo. Un uomo di 69 anni trovato in casa morto dai vigili del fuoco di Palermo in via Cerami. Il pensionato viveva da solo ed era deceduto da alcuni giorni. A lanciare l’allarme i sanitari del 118. Le squadre di soccorso sono intervenute nell’abitazione che si trova nella zona di via Perpignano e hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione.

Il dramma a Belvedere

Ancora un dramma a Belvedere, nella zona nord di Siracusa, a seguito del ritrovamento del cadavere di un uomo di 46 anni, di Siracusa. E’ un agente commerciale e secondo le informazioni raccolte dalla polizia si è trattato di una morte naturale. L’uomo si trovava in un fondo agricolo, di sua proprietà, e a lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie, preoccupata del mancato rientro del marito. Quando i soccorritori sono arrivati nell’appezzamento di terreno, per la vittima non c’era più nulla da fare, in ogni caso è stata aperta una inchiesta per fugare ogni dubbi sulla morte del 46enne.

