L'emergenza

Sono risultati negativi al tampone i cinque pazienti della Clinica Morana, di Marsala risultati positivi, ieri, al test sierologico tramite prelievo ematico.

I pazienti sono stati sottoposti al tampone naso faringeo e l’esito è per tutti, di completa negatività.

Sono stati sottoposti al tampone per la diagnosi anti Covid-19 anche gli oltre 60 operatori sanitari che operano nella struttura dei quali si attende l’esito.

Test positivo invece al Covid-19 per due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata” di Biancavilla, nel Catanese.

Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

L’accertamento dei due casi è stato possibile grazie all’attività di monitoraggio e screening, per il Covid-19, degli operatori sanitari del Presidio, disposta dalla Direzione medica dell’Ospedale in sinergia con la Direzione Sanitaria aziendale.

I due infermieri sono asintomatici e le loro condizioni di salute sono buone. Tutti i reparti dell’Ospedale sono attivi e in piena funzione. Continua l’attività di monitoraggio e screening per tutto il personale del Presidio.

E proprio in questi giorni l’Asp di Trapani ha avviato la campagna di test sierologici per i medici di base e i pediatri.

Sarà possibile effettuare il test sierologico negli appositi punti prelievo di ciascun Distretto Sanitario del territorio a partire da domani, mercoledì 22 fino a venerdì 24 aprile 2020.

Distretto Sanitario Trapani: primo piano P.T.A. – Poliambulatori, via Cesarò n. 125, Erice Casa Santa;

Distretto Sanitario Marsala: presidio distrettuale di Marsala, P.zza Pizzo;

Distretto Sanitario Mazara del Vallo/ Salemi: Poliambulatorio Mazara del Vallo, via Castelvetrano/ poliambulatorio P.T.A.Salemi;

Distretto Sanitario Pantelleria: Sede PTA di Pantelleria;

Distretto Sanitario Alcamo: Ambulatorio Infermieristico presso nuovo P.T.A., via Arciprete Virgilio,36 (ang. Via Benedetto Croce) dalle 9 alle 12;

Distretto Sanitario Castelvetrano: Ambulatorio Infermieristico