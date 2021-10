In azione la squadra lupi e la stazione di Borgo Annunziata

Doppia operazione dei carabinieri tra il catanese e il trapanese. Droga e reati predatori sono stati al centro di quest’attività che ha portato alla scoperta di stupefacente e all’arresto di un topo di appartamento.

L’operazione a Catania

I carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale hanno attuato un servizio antidroga nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, già teatro di imponenti operazioni dell’Arma etnea. Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dei “Lupi” che, impegnati nella caccia di pusher in azione, in una delle piazze di spaccio più importanti e redditizie del capoluogo etneo, sono comunque riusciti a scovare della droga. In particolare, nel corso di un controllo in via Fratelli Gualandi, i militari hanno proceduto ad un’ispezione e, nell’intercapedine esterna di un’abitazione, hanno rinvenuto 10 buste di plastica contenenti complessivamente 1,1 chilo di marijuana tipo “skunk”, pronta per essere dosata e posta in vendita al minuto.

L’operazione di Trapani

I carabinieri della stazione di Trapani Borgo Annunziata, hanno arrestato A.G. pregiudicato 25enne trapanese per i reati di furto in abitazione, evasione e tentato furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma hanno notificato all’uomo un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica dovendo lo stesso scontare un cumulo di pene per complessivi 2 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in abitazione, evasione e tentato furto aggravato in concorso, commessi tra Trapani e Valderice nei periodi tra ottobre 2015 e settembre 2016.