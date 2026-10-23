Saranno premiati anche il giornalista La Venia e la presidente della Fondazione Angelo D’Arrigo

Leo Gullotta riceverà il 19 dicembre a Catania il riconoscimento «Cultura è Libertà», alla sua prima edizione. Il premio è intitolato a Marilù Tregua e va anche al giornalista Rai Giuseppe La Venia e a Laura Mancuso, presidente della Fondazione Angelo D’Arrigo. La consegna si terrà dalle 10 al Museo delle auto storiche di via Acireale 3.

Il riconoscimento è promosso dalla Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua, in collaborazione con il Quotidiano di Sicilia. Secondo i promotori, vuole sostenere principi come conoscenza, formazione, ricerca, informazione, solidarietà e responsabilità sociale.

Le motivazioni dei tre premiati

La Fondazione ha spiegato così le sue scelte:

Leo Gullotta: il premio riconosce l’impegno per la diffusione della cultura in Italia in oltre sessant’anni di attività tra teatro, cinema e televisione. La Fondazione cita la capacità dell’attore catanese di dialogare con il pubblico sia nel dramma sia nella commedia;

il premio riconosce l’impegno per la diffusione della cultura in Italia in oltre sessant’anni di attività tra teatro, cinema e televisione. La Fondazione cita la capacità dell’attore catanese di dialogare con il pubblico sia nel dramma sia nella commedia; Giuseppe La Venia: la scelta premia la capacità di diffondere cultura attraverso un’informazione puntuale e chiara, rivolta a tutto il Paese. La Fondazione richiama la sua carriera giornalistica di oltre trent’anni, anche come inviato Rai in fasi difficili come la pandemia di Covid-19;

la scelta premia la capacità di diffondere cultura attraverso un’informazione puntuale e chiara, rivolta a tutto il Paese. La Fondazione richiama la sua carriera giornalistica di oltre trent’anni, anche come inviato Rai in fasi difficili come la pandemia di Covid-19; Laura Mancuso: il riconoscimento va all’attività di solidarietà della Fondazione Angelo D’Arrigo, intitolata all’aviatore, etologo e studioso del volo. Da vent’anni, secondo i promotori, porta in Italia e all’estero valori legati alla sua figura, come cultura, libertà, dedizione e rispetto dell’ambiente.

Il talk del 19 dicembre

Dopo la premiazione, nella stessa mattinata, è previsto un talk dal titolo «Cultura: ponte fra libertà, informazione e solidarietà». Oltre ai tre premiati, tra gli altri parteciperanno:

Carlo Alberto Tregua , fondatore del Quotidiano di Sicilia, che i promotori definiscono direttore decano dei quotidiani italiani;

, fondatore del Quotidiano di Sicilia, che i promotori definiscono direttore decano dei quotidiani italiani; Raffaella Tregua, direttrice di QdS.it.

Chi era Marilù Tregua

La Fondazione porta il nome di Marilù Tregua. I promotori la ricordano come una donna determinata, attenta agli altri e capace di ascolto e di dialogo. Le iniziative della Fondazione, tra cui il nuovo premio, mettono al centro cultura, conoscenza e crescita della comunità.