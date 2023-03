La Movida catanese viene regolamentata con l’introduzione di misure mirate a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Sabato 1 aprile, infatti, un tratto di via Sangiuliano sarà chiuso al traffico veicolare dalle 21 alle ore 4 del mattino del giorno successivo.La decisione è stata presa in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo scorso che ha posto al centro dell’attenzione la questione della Movida nel capoluogo etneo.

Il provvedimento dell’amministrazione

L’Amministrazione Comunale ha quindi varato un provvedimento mirato a garantire il rispetto e il mantenimento dell’ordine pubblico nella zona della Movida. La chiusura riguarderà la via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Mons. Salvatore Ventimiglia e la via Alessandro Manzoni, della corsia ovest di piazza Manganelli e della via delle Finanze. Nell’ordinanza viene inoltre disposto il senso unico di marcia in via Alessandro Manzoni, nel tratto e nel senso da via Antonino di Sangiuliano a piazza Stesicoro (corsia sud). Verrà inoltre vietata la sosta in varie vie limitrofe per tutta la durata delle restrizioni.

Nei giorni scorsi ennesima rissa in discoteca, barman picchiato e scatta chiusura

Nuovamente chiusa dal questore una discoteca che si trova nei pressi del porto di Catania per una violenta rissa. Autorizzazioni ritirate per 15 giorni con provvedimento emesso sulla base dell’articolo 100 del testo unico dei pubblici spettacoli.

Le segnalazioni al 112

Il provvedimento adottato per quanto emerso in occasione di un intervento del personale delle Volanti la notte dello scorso 13 marzo. I poliziotti sono intervenuti in seguito alle diverse telefonate giunte al 112 che segnalavano una violenta rissa. Ad essere segnalati oltretutto esplosioni di colpi di arma da fuoco di cui, comunque, non è stata trovata traccia. La rissa scoppiata a seguito dell’aggressione da parte di un gruppo di giovani ai danni del barman della discoteca.

I motivi dell’aggressione

Scintille nate dopo che il barman si sarebbe rifiutato di dare da bere gratuitamente. Prima è stato schiaffeggiato e poi, dopo una breve colluttazione, è stato colpito anche alla testa con una bottiglia di vetro. Un colpo che è costato una ferita lacero-contusa. La vittima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso di un ospedale. La rissa ha coinvolto, inevitabilmente, anche i diversi clienti del locale che si vedevano costretti a fuggire. La struttura messa letteralmente a soqquadro, danneggiati arredi e suppellettili.

Ennesimo episodio

Si tratta dell’ennesimo episodio che si verifica in questa discoteca, la “Ecs Dogana”. Al momento sono in corso ulteriori indagini della locale squadra mobile. Un locale che già più volte è stato teatro di risse e aggressioni. Dalla questura viene considerato un “grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione, suscitando notevole allarme sociale”.