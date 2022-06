soccorso dei vigili del fuoco

Nuovo incidente sulla Ragusa-Catania: questa mattina, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, una macchina si è ribaltata.

Conducente ferito

Il conducente, che è rimasto ferito, è stato estratto dalla carcassa della sua macchina dai vigili del fuoco per essere sottoposto alle cure dei medici. Non sembra, al momento, che le sue condizioni siano precarie, di certo l’incidente è stato drammatico.

Traffico in tilt

La circolazione ha subito forti rallentamenti, si sono formate delle colonne di mezzi, del resto i soccorsi al conducente hanno preso molto tempo e poi c’era da spostare il mezzo coinvolto.

Incidente sulla Siracusa-Catania

Un camion si è ribaltato stamane sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità di Augusta. L’incidente, sulle cui cause sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale, ha paralizzato la circolazione.

Tratto chiuso e poi riaperto

E’ stato necessario chiudere quella porzione di strada per consentire il soccorso del conducente del mezzo pesante, che è rimasto ferito, e provvedere alla rimozione del mezzo. Secondo quanto fa sapere l’Anas, il tratto è stato riaperto.

Ieri scontro tra Tir

Drammatico incidente ieri tra Ragusa e Catania. La statale 514 “Di Chiaramonte” è provvisoriamente chiusa al traffico a Licodia Eubea (CT) a causa di un incidente avvenuto al km 27. Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti sono entrati in collisione e, nell’impatto, i due conducenti sono rimasti feriti. Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Messina, camion sbanda in galleria

Traffico in tilt e automobilisti furiosi sulla autostrada A18 in direzione Messina nei pressi di Scaletta Zanclea, nel tratto di autostrada fra Tremestieri e Roccalumera. Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha perso il controllo e si è fermato all’interno della galleria Schiavo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno disposto l’uscita obbligatoria a Roccalumera.

Video di Franco Assenza