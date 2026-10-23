Come partecipare

Dodici progetti di intelligenza artificiale applicata alla salute, un panel aperto dalla Pontificia Accademia per la Vita e la Regione Siciliana che parla di innovazione. Tutto in una mattinata, mercoledì 28 ottobre, alle Ciminiere di Catania. Dalle 9 si tiene la seconda edizione del Premio Dusmet, promosso dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet nell’ambito di Expomedicina. Il vincitore sarà proclamato tra le 13 e le 13:30.

Dodici progetti in gara

Il premio è dedicato a Life Science e Intelligenza Artificiale. Il messaggio scelto è «Innovare è un atto d’amore».

I progetti ammessi sono dodici. Li firmano Enrico Parano del CNR IRIB, Arnaldo Salerno di HUMAI S.r.l. e Santo Michele Pettignano dell’ASP di Siracusa. Pettignano gareggia con due progetti, A.I.D.A. e A.L.I.C.E. In gara ci sono anche Davide La Guardia di Selfmotion Srl e Diego Bonvicini con Antonella Nieddu di Nikestea 5.0 ETS. Poi Mihaela Pistimia Vieriu con ALMA, Doris Di Nicola con Taiù e Sergio Buccheri, Marco Lavenia e Giuseppe Rainieri con Asclepius AI. Completano l’elenco Remo Pulcini con HealthHorizon, il gruppo di Pamo e Giampaolo Marzetti di AICOMLOGIC S.r.l.s. Pamo è firmato da Salvatore Maniscalco, Gian Marco Cangemi, Settimo Cipolla e Andrea Castronovo.

I temi vanno dall’autonomia nella vita quotidiana al supporto ai medici, dalla terapia intensiva alla prevenzione delle malattie infettive. Oltre al vincitore, la commissione potrà assegnare menzioni speciali.

L’apertura e il confronto sulla comunicazione della scienza

La giornata è condotta da Nadia La Malfa. Moderano Roberto Immesi, dell’UCSI, e Nino Amadore, del Sole 24 Ore.

Alle 9:30 aprono i lavori Dom Vittorio Rizzone, presidente della Fondazione Dusmet, e Mons. Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. Con loro, per la Fondazione, Cristiano Bevilacqua e la segretaria generale Alessandra Marinaro. Interviene anche Claudia Lentini, presidente del Comitato scientifico della Scuola di formazione.

Dalle 9:50 alle 10:20 il primo confronto riguarda le alleanze storiche della Fondazione, Dusmet News e il Premio. Il titolo è «Essere stampa al servizio dei valori cristiani: comunicare la scienza in modo etico». Partecipano Marco Russo della Fondazione Giovanni Paolo II e Biagio Semilia della Fondazione Innovation Island. Con loro Concetto Mannisi dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e Cristiano Bevilacqua della Fondazione Dusmet. Completano il tavolo Elita Schillaci di ILHM e Francesca Spataro di CNR-IBF ed EBRAINS-Italy. Modera Roberto Immesi.

Testimonianze e Comunità di Pratica

Dalle 10:20 spazio alle testimonianze di impatto. Intervengono Aldo Maddalena, direttore dell’Associazione Amici della Natura, e Toti Amato dell’OMCeO Palermo, Gruppo di studio sulla medicina di genere. Con loro Roberto Lisi, dell’Unità operativa dipartimentale di Talassemia dell’ARNAS Garibaldi di Catania. Raccontano la loro esperienza anche i vincitori del 2025: Gianmarco Troia di Qwince e Rosario Alescio del Consorzio Sisifo. Modera Roberto Immesi.

Dalle 10:40 alle 11 la Fondazione consegna i riconoscimenti dedicati alle Comunità di Pratica. I destinatari saranno svelati durante la manifestazione.

Etica e intelligenza artificiale: il panel con la Pontificia Accademia per la Vita

Dalle 11 alle 11:40 il panel è dedicato a intelligenza artificiale e Life Science, tra etica, impatto e prospettive future. Lo apre Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.

Su IA, ricerca e salute intervengono Gianna Martinengo, presidente di Women&Tech® ETS, Giacomo Cuttone dell’INFN e Daniele Mondello di Olomedia. Con loro Stefano Alessandro Cerri, professore emerito di Informatica. Chiude il gruppo Giovanni Gallo, ordinario di Informatica all’Università di Catania (DMI). Gallo fa parte anche del Comitato tecnico scientifico dell’ITS Steve Jobs Academy di Caltagirone. Modera Nino Amadore.

La Regione Siciliana su STEP, S3 e poli di innovazione

Subito dopo il panel tocca alla Regione. Il tema è «La Regione per le tecnologie STEP e l’innovazione». Nino Amadore intervista Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive.

Dalle 11:40 alle 11:50 Nadia La Malfa intervista Maria Pia Bottino, del Servizio 6.S dello stesso dipartimento. L’intervista è dedicata a S3 Sicilia e ai poli di innovazione.

Pitch, commissione e premiazione

Dalle 11:50 alle 13 i candidati presentano i progetti alla commissione di valutazione. La commissione ascolterà i pitch e valuterà le proposte, in vista della proclamazione del vincitore e delle eventuali menzioni speciali.

I pitch sono moderati da Biagio Semilia, della Fondazione Innovation Island, e da Claudia Lentini, della Fondazione Dusmet. Alla sessione partecipa anche Maria Pia Bottino, del Servizio 6.S della Regione Siciliana.

Dalle 13 alle 13:30 la cerimonia di premiazione del «Premio Dusmet – Life Science e Intelligenza Artificiale 2026». Consegnano i premi Dom Vittorio Rizzone e Alessandra Marinaro. I premiati e le motivazioni sono presentati da Nadia La Malfa, Cristiano Bevilacqua e Claudia Lentini.

Come partecipare

Per partecipare si può prenotare il posto con il modulo nella pagina del Premio Dusmet su Dusmet News.