La Dottoressa Rosalba Panvini, già Amministratore di diversi Enti Pubblici, come il Libero Consorzio di Caltanissetta e da ultimo la Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, ha deciso di scendere in campo e candidarsi alle prossime Elezioni Regionali con l’Udc Italia guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana.

La discesa in campo

“Ho ponderato a lungo questa scelta – dice Panvini – credo sia arrivato il momento giusto di mettere a disposizione della Politica la mia esperienza amministrativa. Ho trovato nell’Udc Italia guidato dall’On. Terrana e dal Coordinatore Provinciale Avv. Mario Brancato tanta condivisione di pensiero e importante progettualità, al punto di decidere di essere in prima persona partecipe di questo progetto, candidandomi alle prossime Regionali nella lista dell’Udc Italia a Catania”.

Il curriculum

La Dottoressa Panvini – nata a Catania, classe 1953 – laureata in Lettere Classiche, specializzata in Archeologia Classica, è stata a lungo alla Guida dei più importanti Enti Culturali della Regione Siciliana ed è Docente dell’Università di Catania.

La nota dell’Udc

“Siamo molto orgogliosi poter presentare, nelle nostre liste, figure di così grande spessore – trasmette il Coordinatore Regionale dell’Udc, l’On. Decio Terrana – Abbiamo sempre cercato di esprimere una Politica seria portata avanti da persone valide, preparate e moderate, che possano essere un valore aggiunto per una classe politica che proprio in questi giorni sta dimostrando quando sia sempre più inadeguata. Sono certo che la Dottoressa Panvini potrà rappresentare al meglio i nostri valori ed i nostri principi, lottando per tutti gli obiettivi comuni che ci siam prefissi”.

Il sondaggio

Il centrodestra sarebbe “in netto vantaggio sul centrosinistra” in vista delle prossime Elezioni Regionali in Sicilia, in programma nell’autunno del 2022, ma gli esiti del voto dipenderanno anche dalla scelta del candidato presidente. È emerso nei giorni scorsi da un sondaggio di Noto per Italpress.

I nomi

Secondo il sondaggio di Noto, che ha indicato i maggiori competitors al di là della loro volontà di candidarsi, attualmente Musumeci e Schifani vincerebbero tutte le sfide con ipotetici candidati del centrosinistra alla guida di Palazzo d’Orleans: Caterina Chinnici, parlamentare europeo e la più ‘forte’ della coalizione; Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd; Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture del M5S; e Claudio Fava, deputato dell’Assemblea regionale siciliana, che proprio nei giorni scorsi ha ufficializzato la propria intenzione di “scendere in campo”.

Sono stati anche testati i livelli di fiducia e conoscenza di alcuni leader siciliani di entrambi gli schieramenti. Gli esponenti con maggiore fiducia sono Chinnici, al 55%, seguita da Musumeci (51%) e da Schifani (50%). In quarta posizione Provenzano (40%). Poi il presidente dell’Assemblea regionale, Gianfranco Miccichè (34%), Cancelleri (33%), Fava (32%), Nino Minardo, segretario regionale della Lega (30%), e il parlamentare europeo Raffaele Stancanelli (20%).