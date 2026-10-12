Un summit di altissimo livello che porta nell’isola oltre 140 eurodeputati insieme ai massimi vertici delle istituzioni comunitarie: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del PPE Manfred Weber.
L’obiettivo del vertice, ospitato nella splendida cornice dell’UNA Hotels Capotaormina, è tracciare la cosiddetta “Roadmap di Taormina”, una linea strategica per affrontare le grandi sfide della seconda metà della legislatura europea 2024-2029.
Il ruolo della delegazione azzurra e di Marco Falcone
A fare gli onori di casa è la delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE. Il meeting siciliano è nato proprio su forte impulso dell’eurodeputato siciliano Marco Falcone, vice capo della delegazione azzurra a Bruxelles, che ha voluto fortemente accendere i riflettori del PPE sulle istanze e sulla centralità della Sicilia nel Mediterraneo.
Oggi il punto stampa di apertura
L’evento entrerà nel vivo nel pomeriggio di oggi. Alle ore 16:30, presso l’UNA Hotels Capotaormina, si terrà il punto stampa di apertura per fare il punto sui lavori. All’incontro con i giornalisti parteciperanno:
- Manfred Weber, presidente del PPE e capogruppo al Parlamento europeo;
- Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia;
- Marco Falcone, vice capo delegazione di FI.
(Nota per la stampa: l’ultimo ingresso per i giornalisti accreditati è fissato per le ore 16:00. Il termine tassativo per l’invio delle richieste di accredito scade alle ore 10:30 di oggi).
Non solo Taormina: focus su Agricoltura e Pesca a Catania
I lavori del PPE in Sicilia si declineranno subito in un confronto diretto con il territorio e con i settori produttivi chiave dell’isola attraverso due importanti tavoli istituzionali:
- Porto di Catania (Pesca): Già a partire dalle ore 9:30 di stamane, il Commissario europeo alla Pesca Costas Kadis è in visita al Porto di Catania (Varco Dusmet, zona Vecchia Dogana) per un primo screening sulle criticità del settore ittico locale.
- Tavolo Agricoltura a Taormina: Alle ore 15:30, sempre all’UNA Hotels Capotaormina, il Commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen incontrerà i vertici regionali di Confagricoltura, Coldiretti, Copagri e Cia. All’incontro, promosso per fare il punto sulle urgenti richieste del comparto agricolo siciliano nello scacchiere internazionale, saranno presenti anche Marco Falcone e l’ex eurodeputato Giovanni La Via.
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