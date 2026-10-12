Da oggi, lunedì 12 ottobre, e fino a giovedì 15 ottobre, Taormina si trasforma nel cuore pulsante del centrodestra europeo. La “Perla dello Jonio” ospita infatti gli attesissimial Parlamento europeo.

Un summit di altissimo livello che porta nell’isola oltre 140 eurodeputati insieme ai massimi vertici delle istituzioni comunitarie: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del PPE Manfred Weber.

L’obiettivo del vertice, ospitato nella splendida cornice dell’UNA Hotels Capotaormina, è tracciare la cosiddetta “Roadmap di Taormina”, una linea strategica per affrontare le grandi sfide della seconda metà della legislatura europea 2024-2029.

Il ruolo della delegazione azzurra e di Marco Falcone

A fare gli onori di casa è la delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE. Il meeting siciliano è nato proprio su forte impulso dell’eurodeputato siciliano Marco Falcone, vice capo della delegazione azzurra a Bruxelles, che ha voluto fortemente accendere i riflettori del PPE sulle istanze e sulla centralità della Sicilia nel Mediterraneo.

Oggi il punto stampa di apertura

L’evento entrerà nel vivo nel pomeriggio di oggi. Alle ore 16:30, presso l’UNA Hotels Capotaormina, si terrà il punto stampa di apertura per fare il punto sui lavori. All’incontro con i giornalisti parteciperanno:

Manfred Weber , presidente del PPE e capogruppo al Parlamento europeo;

, presidente del PPE e capogruppo al Parlamento europeo; Fulvio Martusciello , capodelegazione di Forza Italia;

, capodelegazione di Forza Italia; Marco Falcone, vice capo delegazione di FI.

(Nota per la stampa: l’ultimo ingresso per i giornalisti accreditati è fissato per le ore 16:00. Il termine tassativo per l’invio delle richieste di accredito scade alle ore 10:30 di oggi).

Non solo Taormina: focus su Agricoltura e Pesca a Catania

I lavori del PPE in Sicilia si declineranno subito in un confronto diretto con il territorio e con i settori produttivi chiave dell’isola attraverso due importanti tavoli istituzionali: