Con la Novena giornaliera che ha avuto inizio lo scorso 15 maggio 2024, entrano nel vivo a Canicattini Bagni gli appuntamenti per la festa della “Matri Aiutu”, Maria SS. Ausiliatrice, che si celebra liturgicamente venerdì 24 maggio ma che quest’anno il Parroco Don Maurizio Casella e il Comitato dei Festeggiamenti hanno deciso di fare slittare a domenica 26 maggio per dare modo ai tanti fedeli e devoti, che ne hanno fatto richiesta, di poter prendere parte ai festeggiamenti.

Come sempre sostenuti dal contributo dei canicattinesi, dell’Amministrazione comunale, delle varie attività commerciali, produttive e professionali, insieme alle realtà associative e ai gruppi della “Città del Liberty e della Musica”, i festeggiamenti per la “Matri Aiutu” hanno radici profonde nella tradizione e nella devozione religiosa di Canicattini Bagni e si fanno risalire al 1886 ad opera del parroco Don Salvatore Bombaci, salesiano come Don Bosco che aveva scelto Maria Ausiliatrice quale Patrona della famiglia salesiana e delle sue opere.

A Maria SS. Ausiliatrice, infatti, è dedicata l’edicola votiva che si trova all’angolo opposto, in via Umberto, dove sorge la Chiesa ex voto, promessa nel 1885 proprio da Don Bombaci, per la guarigione della sorella Santa malata di tubercolosi.

Un legame forte di fede e vicinanza, così come per il Santo Patrono S. Michele Arcangelo, che i ca-nicattinesi rinnovano, dunque, domenica 26 maggio 2024, già dalla prima mattina, alle ore 8:00, con il suono festoso delle campane dell’alborata e lo sparo di colpi a cannone che annunciano il giorno di festa.

Seguirà alle ore 10:30 la Santa Messa nella Chiesa di via Umberto e alle ore 12:30 in Chiesa madre in Piazza XX Settembre, mentre dalle ore 9:00 alle ore 16:00 si svolge la “Fest’incontro diocesano ACR”.

Alle ore 17:30 la Santa Messa solenne sul sagrato della Chiesa, allietata dai cori delle due Parrocchie cittadine e presieduta da Padre Ambrogio Giuffrida Vicario episcopale del foro di Palazzolo – Floridia e parroco della Chiesa Santa Lucia in Floridia, precederà la “Trionfale sciuta” del Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice, salutata dal lancio di volantini, “nzareddi”, palloncini e petali di rose, dal suono delle campane a festa, dallo sparo di fuochi d’artificio e dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni.

Farà così seguito la processione per le vie cittadine a cui prenderanno parte le Autorità religiose, civili e militari, i Comitati delle feste cittadine, le Associazioni religiose e i portatori Stendardi di Pachino e tanti devoti.

Durante la processione il Simulacro della “Matri Aiutu” farà sosta davanti la Chiesa Madre, dove sarà accolto da un momento di preghiera. Subito dopo riprenderà la processione con accoglienza festosa in via Don Vincenzo Miano e arrivo alle ore 21:30 in Piazza Borsellino dove si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico della “Fuochi Chiarenza & Figli” di Belpasso, al termine del quale il Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice, portato a spalla, verrà accolto solennemente e festosamente nella sua Chiesa di via Umberto.

Due gli appuntamenti musicali sul palco di via Umberto che come ogni anno caratterizzano anche i festeggiamenti del 2024: venerdì 24 maggio alle ore 21:30 spettacolo dei “Red hot ice” (Gianmarco Sigona, Giuseppe Raiti, Lucia Scapati, Raffaele Ragusa e Gabriele Bertolo); sabato 25 maggiore, ore 21;30, concerto di Povia live.

Questo il programma dei festeggiamenti:

Da mercoledì 15 maggio inizio della Novena a Maria SS. Ausiliatrice tutti i giorni con alle ore 17:15 Santo Rosario e coroncina del mese di Maggio e alle ore 18:00 Santa Messa

Domenica 19 maggio

Ore 10:30 – Santa Messa

Ore 18:30 – Santa Messa

Lunedì 20 maggio

Ore 17:00 – Confessioni

Ore 18:00 – Santa Messa

Ore 21:00 – Adorazione Eucaristica

Martedì 21 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa

Ore 21:30 – Conferenza sull’anno Luciano e sulla devozione alla Vergine Madre tenuta da Mons. Salvatore Marino parroco della Cattedrale di Siracusa

Mercoledì 22 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa presieduta da Padre Carlo Fatuzzo

Giovedì 23 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa della “Dedicazione della Chiesa”

Ore 21:30 – Veglia mariana condotta dai cori delle due parrocchie

Ore 00:00 – Il suono delle campane a festa annunciano l’arrivo del 24 maggio

Venerdì 24 maggio – Festa liturgica di Maria SS. Ausiliatrice

Ore 9:00 – Accoglienza degli alunni delle scuole elementari e medie

Ore 10:30 – Santa Messa presieduta da Padre Sebastiano Ferla, parroco emerito della Chiesa Madre di Canicattini Bagni

Ore 18:00 – Recita del Santo Rosario

Ore 18:30 – Santa Messa presieduta da Padre Marco Ramondetta, parroco della Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo

Dopo la Santa Messa inaugurazione della nuova varetta e statuetta di Maria Ausiliatrice

Ore 19:00 – Processione con la statuetta di Maria SS. Ausiliatrice portata a spalla dai bambini e dai ragazzi ed accompagnati dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, che percorrerà il seguente percorso: via P. Bombaci, via Marconi, via Dante Alighieri, via Carducci, via Maria José, via Parroco Bombaci, via Marconi, via Trieste, via Vittorio Emanuele, via Parroco Bombaci e Chiesa.

Al rientro marce sinfoniche sul sagrato della Chiesa

Ore 21:30 – Spettacolo musicale “Red hot ice”

Sabato 25 maggio (Vigilia)

Ore 18:30 – Santa Messa presieduta da Padre Marco Tarascio parroco della Chiesa San Metodio in Siracusa allietata dalle Comunità Neocatecumenali

Ore 21:30 – Spettacolo POVIA live

Domenica 26 maggio – a festa ra “Matri Aiutu”

Ore 8:00 – Alborata. Il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone annunciano la festa.

Ore 10:30 – Santa Messa

Dalle ore 9:00 alle 16:00 Fest’incontro diocesano ACR

Ore 12:30 – Santa Messa in Chiesa Madre

Ore 17:30 – Santa Messa solenne sul sagrato della Chiesa presieduta da Padre Ambrogio Giuffrida Vicario episcopale del foro di Palazzolo – Floridia e parroco della Chiesa Santa Lucia in Floridia e allietata dai cori delle due Parrocchie.

Ore 19:00 – “Trionfale sciuta” del Simulacro di MARIA SS. AUSILIATRICE salutato dal lancio di volantini, nzareddi, palloncini e petali di rose, dal suono delle campane a festa, dallo sparo di fuochi d’artificio e dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni.

Inizio della processione per le vie cittadine a cui prenderanno parte le Autorità religiose, civili e mi-litari, i Comitati delle feste della città, le Associazioni religiose, i portatori Stendardi di Pachino e i fedeli devoti.

Sosta davanti la Chiesa Madre, dove sarà accolto da un momento di preghiera. Subito dopo riprenderà la processione. Accoglienza festosa in via Don Vincenzo Miano.

Ore 21:30 – Arrivo della processione a Piazza Borsellino e spettacolo della rinomata Industria Pirotecnica “Fuochi Chiarenza & Figli” di Belpasso (CT) . Rientro del Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice portato a spalla, accolto solennemente e festosamente in Chiesa.

SOLENNE OTTAVARIO 2024

Lunedì 27 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa in suffragio dei devoti alla Madonna con la partecipazione dell’Apostolato della Preghiera e delle Associazioni di volontariato

Ore 21:00 – Adorazione Eucaristica

Martedì 28 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa presieduta da Padre Marco Serra, parroco di Buscemi con la partecipazione dell’Azione Cattolica e Unitalsi

Mercoledì 29 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa con la partecipazione della comunità Masci di Canicattini

Ore 21:30 – Santo Rosario in Siciliano

Giovedì 30 maggio

Ore 18:00 – Santa Messa, presieduta da Padre Marco Rabbito della Chiesa Santa Venera, Avola (SR). Allieterà la Santa Messa il coro polifonico Giovanni Paolo II diretto dal Maestro Carmela Tuccitto. All’organo il Maestro Cristina Di Pietro con la partecipazione del gruppo Agesci di Canicattini, gruppo Caritas e Parola di Vita

Venerdì 31 maggio – Ottava della Festa

Ore 18:30 – Santa Messa presieduta da Padre Flavio Cappuccio della Chiesa dell’Immacolata di Si-racusa con la presenza del Terzo Ordine di Maria e della Confraternita dell’Immacolata

Ore 19:30 – Processione di preghiera col Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice che percorrerà il seguente percorso: via Parroco Bombaci, via Vittorio Emanuele, via Ann Uccello, Regina Elena, via Ariosto, via Diana, via Alfeo, via Principessa Jolanda, via dell’Orto, via Messina, via San Nicola, via Canale, via Bellini, via XX Settembre, via Mario Daniele Partexano, via Regina Elena, via Masaniello, via Umberto, rientro in Chiesa e recita dell’Atto di Affidamento a Maria SS. Ausiliatrice.

Accompagneranno la processione il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, le Autorità religiose, civili e militari, i Comitati delle feste della città, le Associazioni religiose e i fedeli devoti.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

