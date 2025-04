Siracusa, 09.04.2025 – Se i femminicidi rappresentano una strage silenziosa, per dare voce a chi non l’ha più, l’urlo di dissenso deve alzarsi forte e chiaro e deve coinvolgere tutti, uomini e donne, adulti e adolescenti. Per non abbassare la guardia e mantenere vive attenzione pubblica e coscienze individuali su un fenomeno, che non solo non si arresta ma incrementa di giorno in giorno, diventando i reati da codice rosso sempre più tragedie annunciate, poiché sottostimati e non adeguatamente prevenuti e contrastati, il centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa, all’indomani delle uccisioni di altre due giovanissime, Sara Campanella e Ilaria Sula, ha promosso la costituzione di un comitato spontaneo, coinvolgendo decine di realtà associative del Terzo Settore, gruppi politici, ordini professionali e singoli cittadini, per organizzare un momento di riflessione e sensibilizzazione collettiva.

La manifestazione pubblica è stata fissata per domani, giovedì 10 aprile, quando a partire dalle 18, dalla sede del presidio anti-violenza, in viale Teracati 156, muoverà un corteo, che attraverserà Corso Gelone, Via Catania, Corso Umberto, Largo XXV luglio fino a Piazza Archimede.

L’azione del Centro Antiviolenza Ipazia e di tutte le realtà associative e non, che vorranno condividerne il percorso non si fermerà all’evento di domani, ma continuerà in molteplici forme, tra queste la produzione di un documento dettagliato nel quale sono state evidenziate le criticità nel sistema di gestione della violenza di genere e prospettate soluzioni a breve e a lungo termine per colmare le lacune strutturali e culturali che ne bloccano l’efficacia. Il documento sottoscritto dalle associazioni, sindacati, partiti che ne condividono il messaggio sarà consegnato al Prefetto di Siracusa dott. Giovanni Signer quale rappresentante di Governo.

“Fermo restando il documento riassuntivo sullo stato dell’arte in merito al tema di cui ci occupiamo e che presenteremo a sua eccellenza il Prefetto, – dichiara l’avv. Daniela La Runa presidente del Cav. Ipazia – dopo lunghi anni di lotte femministe, in passato protese verso la conquista dei diritti, l’emancipazione e la libertà per le donne del nostro Paese e adesso con il femminismo intersezionale degli ultimi anni, in favore della evidenziazione e neutralizzazione di tutte le forme di disparità messe in atto dal modello stantio di società discriminante, patriarcale ed eteronormata, appare sempre più evidente che è giunto il momento anche per gli uomini di farsi carico di agire il cambiamento culturale e di civiltà di cui questo Paese ha un grande bisogno. Una chiara e netta assunzione di responsabilità che possa essere d’esempio ad altri uomini per debellare definitivamente la violenza di genere, fermare i femminicidi e ogni forma di violenza prevaricatrice”.



Partecipano:

Cav Ipazia Siracusa (capofila) – Accoglierete – A.C.L.I. Siracusa – Afadipsi – A.Ge.Do. Siracusa – Agesci Zona Aretusea – Alternativa Libera – A.N.P.I. Siracusa – ARCI Siracusa – Arcigay Siracusa – ASD Centro Musical Siracusano – A S.D Inclusione in movimento A.P.S – Assostampa Siracusa – Astrea in memoria di Stefano Biondo – A viso aperto – Azzurro Donna Forza Italia – C.A.S. Comitato Attivisti Siracusani – Centro Antiviolenza Doride Avola – Centro Antiviolenza Nesea Augusta –Centro Clinico IDIPSI (Ist. di psicoterapia sistemico integrato)- Centro Studi Raffaella Mauceri – CGIL Siracusa – Civico 4 – 96100 Lab – CISL Siracusa e Ragusa – COBAS Scuola Siracusa – Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati – Comitato Stop Veleni Siracusa – Comitato di Quartiere Monsignori – Commissione PP.OO. Assostampa Sicilia – Conferenza delle Donne Democratiche – Consulta comunale Femminile – Cooperativa Valica – Europa Verde – Eventi Danza Sicilia – Fildis – Fondazione Eligia e Giulia Ardita – Fondazione Reg. Ass. Sociali Sicilia – Generazione Y – Il Principe e la Luna – Ipso Facto Sportello Antiviolenza Fuori dall’ombra – La Brigata Rosa – Metaborgata – Misfatto a Palazzo – Movimento 5 stelle – Movimento Difesa del Cittadino – Ninphea – Oranews – Partito Democratico Siracusa – PCI – REA- Rete Zero Molestie Sinalp – Rifiuti Zero – Salute Donna – Sinistra Italiana – Sinistra Futura – Siracusa Calcio – Stonewall GLBT+ Siracusa – Studentesse e studenti della Facoltà di Infermieristica UNIME sede Melilli – Siracusane Ultras Curva Anna – Studio Danza Priolo – Superheroes – Syrako Rugby Club Siracusa – UDI Siracusa – UIL Siracusa – Ultras Siracusa Curva Anna – Visioni Sicule – Wonder S@mmy Ets – Zuimama Arciragazzi.



Lista in AGGIORNAMENTO





Luogo: Siracusa, Viale Teracati , 156

