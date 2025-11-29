Non più solo una lista civica, ma un’associazione strutturata che abbraccia l’intera provincia, fondata sull’ascolto, sulla cultura politica e sulla competenza amministrativa. È questo il messaggio forte partito ieri sera dall’Antico Mercato di Ortigia, gremito per la presentazione ufficiale dell’associazione “Insieme”.

Un evento che segna un’evoluzione naturale per il gruppo, come sottolineato da Giovanni Cafeo, promotore dell’iniziativa: “Per me, che ho sempre fatto politica dentro i partiti ma sotto forma associativa, questa serata assume un significato particolare. Non ho ruoli all’interno dell’associazione perché essa è il frutto spontaneo di un rapporto diretto con le esperienze politiche territoriali”. Cafeo ha tracciato la parabola del movimento: “Dalla nascita della lista civica a Siracusa, abbiamo trasformato il progetto strada facendo. Anziché limitarci al capoluogo, ‘Insieme’ è diventata un’associazione provinciale. È il nostro modo per identificarci ed essere coerenti con una visione precisa della politica, della pubblica amministrazione e del rapporto vitale con le comunità locali”.

A guidare questa nuova fase è Salvo Cannata, Presidente dell’associazione, consigliere comunale di Melilli e consigliere del Libero Consorzio con delega a Istruzione e Agricoltura. Cannata ha posto l’accento sulla necessità di ricucire lo strappo tra istituzioni ed elettori: “Inizia un percorso di apertura al territorio che avevamo in mente da mesi. Era il tempo giusto per metabolizzarlo e organizzarlo, coordinando le energie da Pachino a Francofonte e coinvolgendo consiglieri comunali e società civile”. “Siamo coscienti del trend negativo di sfiducia che emerge dalle ultime tornate elettorali” ha aggiunto il Presidente Cannata. “Noi crediamo fermamente che sia il momento che la politica torni tra la gente. Faremo noi il primo passo per avvicinarci ai cittadini, uscendo dai palazzi”.

Il radicamento nel capoluogo resta il fulcro da cui tutto è partito, come ribadito da Ivan Scimonelli, capogruppo della Lista Civica “Insieme” al Consiglio Comunale di Siracusa: “Siamo quasi al ‘giro di boa’ di questa consiliatura e sono felice che questo momento si sia registrato all’Antico Mercato, un luogo fortemente simbolico per noi. Questo è il punto di ripartenza per ‘Insieme’ anche all’interno della provincia. Vogliamo raccontare la nostra storia, che deve essere diversa dai classici contenitori civici, identificandoci nella nostra azione politica quotidiana”.

La natura provinciale del progetto è stata testimoniata dalla presenza attiva di amministratori provenienti da diversi comuni, che hanno portato la loro testimonianza sul palco: Davide Spadaro da Floridia, “paese in cui il consiglio comunale è diventato soltanto ratificatore delle decisioni del sindaco”, Valentina La Rocca da Francofonte, Rosario Salmeri da Augusta e l’assessore comunale di Priolo Gargallo, Gipi Marullo.

Un plauso particolare è stato rivolto all’assessore di Lentini Efrem Sanzaro, assente giustificato e protagonista di un impegno che incarna perfettamente lo spirito di responsabilità amministrativa promosso da “Insieme”. Sanzaro è rimasto infatti unico assessore in carica nel suo comune per garantire l’approvazione di delibere fondamentali, evitando così la perdita di cruciali finanziamenti statali per la sua comunità.

Di indubbia energia poi l’intervento di Valentina La Rocca, da Francofonte, che dopo aver denunciato per mesi quanto stava accadendo in città ha visto l’interessamento della Commissione Antimafia proprio a Francofonte, indice che “forse, quello che abbiamo sempre sostenuto, non era proprio del tutto inventato”.

Gipi Marullo, da Priolo, ha infine denunciato l’atteggiamento ostativo e totalmente distruttivo dell’opposizione, “disposta a privare i cittadini di servizi indispensabili oltre che dei festeggiamenti per il Natale, solo per il gusto di votare contro l’Amministrazione.”

