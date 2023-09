La città di Canicattini Bagni si veste a festa e si colora con i drappi celesti appesi ai balconi delle case per celebrare, venerdì 29 settembre 2023, il Santo Patrono San Michele Arcangelo.

Un legame forte di fede e devozione quello di tutti i canicattinesi sparsi per il mondo con il loro Santo Patrono (molto attesa dagli emigranti la trionfale “Sciuta” delle ore 12:00), un momento che rafforza la cultura identitaria di un’intera Comunità che da mesi, per tutta l’estate, si mobilita, attraverso i suoi otto Quartieri (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu) con feste, sagre, mostre e i giochi del tradizionale Palio, giunti quest’anno alla 36° edizione e vinti dal Quartiere Priuolu (quello dei piccoli dal Quartiere San Giovanni), per onorare e omaggiare, con un sentimento collettivo, San Michele Arcangelo.

«Una Comunità in festa – ha detto Don Marco Ramondetta neo giovane Parroco della Chiesa Madre e di San Michele Arcangelo – che chiede a San Michele di essere sostenuta nella lotta contro ogni forma di divisione, contro ogni azione che non trova in Dio la sua ragione d’essere e il suo fine ultimo, contro chi vuole trasformare l’evangelico servizio in mondano protagonismo. Viviamo questi giorni di festa in onore di San Michele come un’opportunità per rafforzare la nostra fede, deciderci per Lui e vivere così da autentici cristiani. Alla sua potente intercessione affidiamo la nostra Comunità e quanti si stanno spendendo per la buona riuscita dei festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono».

Sentimenti positivi e di speranza per Canicattini Bagni e i canicattinesi, una grande ripartenza dopo gli anni tristi del Covid, che quest’anno vedono un impegno collettivo solidale “Aiutaci ad Aiutare”, il 30 settembre, con tutte le realtà associetive e sociali impegnate nella raccolta “porta a porta” a favore della Caritas e delle famiglie più bisognose di alimenti, materiale scolastico e prodotti per l’igiene della persona.

Sentimenti e legami che la mattina della festa saranno altresì simboleggiati dall’offerta da parte del Sindaco Paolo Amenta della chiave della città al Santo Patrono, ponendola sotto la sua protezione e intercessione.

«È un legame forte, di fede e devozione, quello che lega tutti i canicattinesi a San Michele Arcangelo – aggiunge il Sindaco Paolo Amenta – un sentimento che diventa Comunità che da mesi, anche attraverso il momento dei giochi del Palio, percorre il cammino per onorare e celebrare il proprio Santo Patrono nel rispetto di un’emozione collettiva. Tutti insieme, con il suo sostegno e la sua intercessione, dobbiamo allora adoperarci per rinsaldare quel senso di Comunità solidale, aperta, accogliente e inclusiva che è Canicattini Bagni, per rilanciare la speranza di un futuro migliore. Con la consegna simbolica della chiave della città vogliamo così chiedere al Santo Patrono San Michele di illuminarci in questo percorso di crescita e di unità di tutta la nostra Comunità».

Questo il programma delle celebrazioni iniziate lo scorso 5 settembre con la celebraazione della Santa Messa nei vari Quartieri della città e proseguite con la traslazione di domenica 24 settembre del Simulacro di San Michele all’altare maggiore e il Triduo di preparazione alla festa iniziato lunedì 25.

Lunedì 25 – Martedì 26 – Mercoledì 27

Ore 18.00 – Preghiera della Corona Angelica e litanie in onore di San Michele

Ore 18.30 – Santa Messa con omelia tenuta dal Diac. Concetto Garro della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Floridia

Vigilia della Festa – Giovedì 28 Settembre

Ore 18.00 – Tradizionale “Giro di Gala” per le vie del Paese accompagnato dalla varetta di San Michele portata dai bambini, degli stendardi, dalle bandiere e dai gonfaloni dei quartieri. Il giro di Gala sarà allietato dalla presenza del Corpo Bandistico “Città di Canicattini Bagni” e dai “Musici e Sbandieratori” Città di Floridia

Ore 18.30 – Preghiera della Corona Angelica e litanie in onore di San Michele

Ore 19.00 – Santa Messa presieduta dal Rev. Sac. Sebastiano Ferla

Ore 20.30 – Piazza XX Settembre aperta degli spettacoli musicali con Tribute Band New Mati Oxa

Ore 22.00 – Piazza XX Settembre concerto musicale dei Dik Dik “Una vita d’Avventura Tour 2023”

Ore 24.00 – Il Suono festoso delle campane, il lancio delle “Sky lanterns” e i fuochi pirotecnici annunciano il giorno della Festa del nostro Patrono

Venerdì 29 Settembre – Festa del Santo Patrono

Ore 7.00 – Sparo di 21 colpi a cannone e scampanio a festa

Ore 08.30 – Santa Messa presieduta dal Parroco

Ore 10.00 – Dal Palazzo Municipale muoverà il corteo con il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Maresciallo dei Carabinieri ed il Quartiere Priuolu il quale offrirà il cero votivo.

Prima della Celebrazione il Sindaco a nome dell’intera Comunità di Canicattini Bagni offrirà al Santo Patrono la chiave della Città

Ore 10.30 – Santa Messa presieduta dal Rev. Mons. Sebastiano Amenta, Vicario generale della nostra Arcidiocesi, con la presenza delle Autorità Civili e Militari presenti nel nostro Paese. I canti saranno eseguiti dal Coro interparrocchiale

Ore 12.00 – Trionfale “Sciuta” del Santo Patrono accolto sul sagrato dal suono festoso delle campane e dal lancio di volantini colorati “Nzareddi” e dallo sparo dei fuochi pirotecnici. Seguirà la processione del Simulacro portato a spalla dai devoti per le vie del Paese accompagnata dal Corpo Bandistico “Città di Canicattini Bagni” e dalla presenza del Comitato di San Michele Arcangelo di Palazzolo Acreide

Ore 18.30 – Preghiera della Corona Angelica

Ore 19.00 – Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo emerito con la presenza dei Parroci e dei sacerdoti Canicattinesi, delle Autorità Civili e Militari presenti nel nostro Paese. I canti saranno eseguiti dal Coro interparrocchiale

Ore 20.00 – Uscita del Simulacro di San Michele e processione per le principali vie del Paese accompagnata dal Corpo Bandistico “Città di Canicattini Bagni” e dalla presenza del Comitato di San Paolo Apostolo di Palazzolo Acreide

Ore 22.00 – Piazza XX Settembre , spettacolo musicale Tribute Band Lucio Dalla – Carmelo Castobello and the Ultimo Stadio

Ore 23.00 – Al rientro della processione in Piazza XX Settembre spettacolo pirotecnico a cura della Ditta FireSud di Zafferana Etnea

Ottavario – da Sabato 30 Settembre a Venerdì 06 Ottobre

Tutti i giorni prima della Santa Messa Preghiera della Corona Angelica

Sabato 30 Settembre – Giornata della Carità

Giornata dedicata alla raccolta “porta a porta” di alimenti, materiale scolastico e per la persona da destinare alla Caritas

Ore 19.00 Santa Messa presieduta da don Marco Tarascio, Direttore della Caritas Diocesana e Parroco della Parrocchia San Metodio in Siracusa, con la presenza dei collaboratori di Caritas Diocesana

Domenica 01 Ottobre – Giornata dedicata ai Bambini

Chiesa Madre

Ore 8.30 e 10.30 Santa Messa

Ore 19.00 – Santa Messa presieduta da Sua. Ecc.za Mons. Francesco Lomanto Arcivescovo di Siracusa e Atto di Affidamento al Santo Patrono dei bambini nati nell’anno

Lunedì 02 Ottobre – Giornata dedicata ai Nonni

Ore 18.30 – Santa Messa presieduta da Don Helenio Schettini, Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Augusta

Martedì 03 Ottobre – Giornata dedicata alla Famiglia

Ore 18.30 – Santa Messa presieduta da Don Marco Politini, Parroco della Parrocchia San Nicolò Vescovo – Chiesa Madre in Palazzolo Acreide

Mercoledì 04 Ottobre – Giornata dedicata ai nostri fratelli ammalati

Ore 18.30 – Santa Messa presieduta da Don Rosolino Vicino, Parroco della Parrocchia San Giuseppe Operaio in Priolo Gargallo, con la presenza dell’UNITALSI e dei nostri fratelli ammalati

Giovedì 05 Ottobre – Giornata Eucaristica

Ore 9.00 – Esposizione del SS. Sacramento e preghiera delle Lodi

Dalle 9.30 alle 18.00 Tempo di adorazione personale

Ore 18.00 – Preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica

Ore 18.30 – Santa Messa presieduta da Don Daniele Lipari, Direttore del Centro Diocesano Vocazioni e della Pastorale Giovanile Diocesana, nonché Parroco della Parrocchia Madonna delle Lacrime in Solarino.

Ore 21.00 – Veglia di preghiera per i giovani

Venerdì 06 Ottobre – Ottava della Festa

Ore 10.00 – Incontro con i bambini della scuola Elementare

Ore 18.30 – Preghiera Corona Angelica

Ore 19.00 – Santa Messa presieduta dal Parroco. Al termine traslazione del Simulacro di San Michele nella Cappella a lui dedicata, Atto di affidamento e chiusura dei festeggiamenti.

Estrazione biglietti sorteggio

Tutte le Celebrazioni saranno accompagnate dal Coro parrocchiale “Santa Maria degli Angeli”

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.