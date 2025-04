Sarà il nuovo e riqualificato stadio in erba sintetica di Canicattini Bagni ad ospitare gli incontri di calcio del girone C del Torneo delle Regioni 2025 di Calcio giovanile, organizzato dalla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, che per la prima volta approda nell’isola, e che assegnerà quattro titoli nazionali. Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 femminile.

Sul campo di via Solferino protagoniste, già dalle ore 9:30 di lunedì 14 aprile 2025 saranno le forma-zioni di Calabria e Puglia a disputarsi questo importante e atteso Torneo nazionale che coinvolge le Regioni di tutta Italia con un forte richiamo di sportivi e migliaia di persone a supporto delle varie squadre.





Un riconoscimento importante per la “Città del Liberty e della Musica”, così come per l’intero territo-rio ibleo e la provincia di Siracusa, come sottolineato dal Sindaco Paolo Amenta, Presidente regionale di ANCI Sicilia, e dall’Assessore allo Sport, Salvador Ferla.

«È grande motivo di orgoglio per la città di Canicattini Bagni essere stata scelta dal Comitato regionale della LND, che ringraziamo, quale sede per le partite di uno dei più importanti e partecipati tornei calcistici nazionali – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta -. La nostra città, con la sua calorosa accoglienza, e la presenza di una impiantistica sportiva efficiente e qualificata, con uno stadio del tutto migliorato e riqualificato in erba sintetica, insieme a tutto il sistema dei servizi, è stata riconosciuta all’altezza di assolvere al compito di ospitare le partite del Torneo e di accogliere le centinaia di persone che sono a seguito delle varie formazioni. Ospitare un evento di tale portata nazionale, che offre altresì una grande opportunità di visibilità turistica alla nostra Canicattini Bagni, incastonata al centro di uno straordinario territorio, ricco di bellezze ed eccellenze, riconosciuto Patrimonio Unesco, pertanto, è per tutti noi, dall’Amministrazione al Consiglio comunale all’intera Comunità canicattinese, motivo di grande soddisfazione e daremo tutto il nostro supporto alla manifestazione».





Canicattini Bagni e il suo stadio saranno teatro di una intera giornata di incontri, come ricorda l’Assessore allo Sport, Salvador Ferla, già impegnato con l’Amministrazione comunale, le due società calcistiche locali, la Canicattinese e il Città di Canicattini, e l’intera comunità cittadina, nell’organizzazione e nell’accoglienza delle formazioni di Calabria e Puglia.

Si inizia alle ore 9:30 con in campo i Giovanissimi Under 15; alle ore 11:30 Allievi Under 17; ore 14:30 Under 23 femminile; ore 17:00 Juniores Under 19.

«Sarà una bella giornata di Calcio giovanile, ma soprattutto dei valori dello Sport, di divertimento e di socializzazione – aggiunge l’Assessore Salvador Ferla -. Come Amministrazione comunale siamo pronti, con la fattiva collaborazione delle società di calcio cittadine e dell’intera comunità canicattinese, ad accogliere questo importante evento sportivo che ancora una volta colloca Canicattini Bagni ai livelli nazionali e regionali dello Sport, così come avviene durante l’anno con altri appuntamenti di spessore, da Sport City all’MTB con la “Liberty Granfondo”, al Ciclismo, al Cicloturismo, al Climbing, al Tennis, al TennisTavolo, alla Podistica, al Volley, alla Moto Enduro e così via. Doveroso un ringraziamento a quanti si sono resi disponibili per il successo di questo nuovo evento».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.