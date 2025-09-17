La Fondazione Made in Sicily Museum ha il piacere di comunicare che il 18 settembre, ad un anno dalla scomparsa di Toto’ Schillaci, sarà presentato alla città, alla presenza dei familiari, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del Presidente della V circoscrizione Andrea Aiello, dei rappresentanti delle prime tre tappe dell’itinerario delle Radici (Aeroporto Falcone Borsellino, Piana Degli Albanesi, Isola delle Femmine), il murale “Yume: Un Sogno per Palermo” dedicato a Toto’ Schillaci e quarta tappa dell’itinerario delle Radici.

Il murale è stato realizzato a Passo di Rigano, al civico 9, in Via Cartagine, nella Quinta Circoscrizione e prodotto dalla Fondazione Made in Sicily Museum ed è il frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti i familiari del campione, la Città di Palermo, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Quinta Circoscrizione, l’ANCE Palermo e 19 aziende, tante quante il suo indimenticabile numero.





La storia di Totò Schillaci è un simbolo che va oltre lo sport, rappresenta, infatti, il riscatto di chi parte indietro e può arrivare in cima al mondo, con la giusta dose di volontà. Le sue gesta sono state motivo di orgoglio per milioni di siciliani nel mondo ed è il simbolo per Palermo e per le tantissime comunità di siciliani nel mondo che guardano il capoluogo siciliano come capitale dei figli della diaspora siciliana.

“Il murale è un invito a superare i propri limiti. La nostra idea è che ogni palermitano e siciliano quando in difficoltà possa pensare a quest’opera sentendo le parole che lui direbbe: puoi farcela – commentano Giovanni Callea e Davide Morici, soci fondatori della Fondazione Made in Sicily ed ideatori del progetto e proseguono- È la prima opera prodotta dalla Fondazione, che è nata il 9 maggio scorso, e siamo felici di avere iniziato così”.





Nell’opera è stata inserita la scritta “Yume” che, in giapponese, significa sogno. La capacità di sognare unisce tutti i siciliani nel mondo e collega il murale all’esperienza giapponese di Totò. La scritta è realizzata dalla Lockins con un innesto in acciaio supermirror su progetto de il Made in Sicily. Il Kanji giapponese scintilla cambiando colore e riflessi nel corso della giornata.

“L’opera rappresenta un Albero delle Radici, il cui tronco è la figura di Totò, le radici lo abbracciano e lo legano alla terra- spiega l’autore Andrea Sposari – mentre la chioma è il simbolo de il Made in Sicily e rappresenta la capacità fattuale del popolo siciliano”.

“Totò è figlio di Palermo, ma amato in tutta la Sicilia e in tutta Italia ed è, a tutti gli effetti, cittadino adottivo di Messina, città nella quale ha lasciato un segno indelebile e alla quale era legatissimo – spiega il figlio Mattia Schillaci, che ha seguito giornalmente i lavori. – Siamo felici per ogni opera che valorizzi l’immagine di papà. Aspettiamo, adesso, con entusiasmo anche la statua promessa dalla Città di Palermo.”

“Totò diceva sempre, se sono riuscito io tutti possono – prosegue la moglie, Barbara Lombardo, e continua- la sua memoria può e deve essere l’occasione per dare ispirazione e coraggio ai tanti ragazzi delle periferie di questa città e di tutte le città del mondo. Totò non ha mai perso la sua umiltà nonostante il successo, ha lottato sempre, lavorando duramente: è un esempio per tutti”.





L’Itinerario delle Radici

L’Itinerario delle Radici è un percorso d’arte che valorizza la capacità fattuale dei siciliani in Sicilia e nel mondo. Parte dal Teatro Massimo di Palermo nel 2023 con l’istituzione del Libro delle Radici, oggi patrimonio inalienabile della Fondazione Made in Sicily Museum. Le altre tappe sono l’Albero delle Radici, all’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, opera in ceramica realizzata dagli artisti Domenico Boscia e Salvatore Bartolotta; il murale Le Radici del futuro, a Piana degli Albanesi, realizzato da Giulio Rosk, con Ester Pantano. Le Radici del Mare Opera in Ceramica ed acciaio firmata da il Made in Sicily e Domenico Boscia a Isola delle Femmine, borgo marinaro a due passi da Palermo.





Partner del progetto

Le 19 imprese che hanno sostenuto il progetto riceveranno un regalo speciale: una copia autografata di altrettante copie numerate del murale, su fotografia di Vincenzo Pennino, noto fotografo palermitano. Le 19 repliche d’autore non potranno essere vendute nel mercato secondario dell’arte e dovranno essere esposte nelle sedi aziendali, un modo per restituire valore alle imprese e continuare a promuovere “Yume, un Sogno per Palermo”.

Le aziende sostenitrici

Queste le aziende che hanno contribuito a realizzare il murale:

Sicily By Car, CM Impianti , Mavi SPA, Asd Kalta Tennis Club, TED Formazione, Medilisa Tour, Centro Salus, Pasticceria Oscar, Elenka SPA, Nautoscopio, G. Di Maria Spa, Infaop Formazione, Frolsi, Ristorante Leone, Barone Gomme, Alessi Pubblicità, Legacoop, Mandalà Noleggi, Millesuoli.





Partner istituzionali

Le istituzioni che hanno dato il loro contributo alla realizzazione del progetto sono:

Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana

Comune di Palermo, Cerimoniale del Sindaco

ANCE Palermo

Partner tecnici

I Colori di Maria

Calapà Professional Center

Tecnocasa – Via Roccazzo

La foto ufficiale è firmata da Vincenzo Pennino Fotografo





Ringraziamenti

Si ringrazia:

RAP, Reset e l’Assessorato Ville e Giardini di Palermo che hanno effettuato interventi straordinari di pulizia e potatura.

Il Presidente AMG Francesco Scoma per la sensibilità ed il tempismo, l’AMG ha realizzato l’impianto di illuminazione che sarà acceso il 18 sera. I fari di AMG faranno brillare il sogno di Toto’ anche la notte.

Un grazie speciale ad ANCE Palermo che è intervenuta in corsa per ripristinare il muro sui cui simbolicamente posa il murale.

Uno speciale ringraziamento va, inoltre, al Presidente della Circoscrizione Andrea Aiello, senza il cui supporto e determinazione sarebbe stato impossibile realizzare questo intervento, che non è solo un’opera d’arte ma anche un modo per accendere una luce in una parte dimenticata della città.

Questo impegno corale delli intera città testimonia che Totò e la sua storia appartengono a tutti, un legame reale e solido che unisce cittadini, aziende e istituzioni. Il frutto di un lavoro condiviso e di una attiva partecipazione di chi ha voluto e potuto dare il proprio contributo.





Dichiarazioni

Sindaco di Palermo Roberto Lagalla

«A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, un simbolo dello sport, dell’impegno e dell’orgoglio siciliano. La realizzazione del murale “Yume: Un Sogno per Palermo” è un gesto dal grande valore simbolico e affettivo, che va ben oltre l’arte urbana: è il segno tangibile di quanto Totò abbia lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della nostra comunità. Ringrazio sinceramente la Fondazione Made in Sicily Museum per aver voluto fortemente questo progetto e per aver coinvolto in maniera corale istituzioni, aziende e cittadini. Come amministrazione, siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta solo la prima di una serie di attività che da qui alle prossime settimane celebreranno la figura di Totò Schillaci. In pieno accordo con la sua famiglia, stiamo lavorando per promuovere ulteriori eventi e progetti che ne ricordino il valore sportivo, umano e simbolico. Perché Totò merita di essere ricordato con continuità, con affetto e con quella dignità che solo i grandi riescono a trasmettere, anche dopo la loro scomparsa. Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo. Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra».





Presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio

«Siamo particolarmente contenti di aver dato il nostro contributo a questo progetto non solo per le opere di rigenerazione urbana messe in campo che per noi sono sempre di straordinaria importanza, ma anche per il suo valore simbolico che è quello di dare il giusto riconoscimento al merito di un uomo, Totò Schillaci, che con la sua storia può essere d’esempio a quanti vogliano portare avanti il proprio sogno di riscatto».





Presidente Quinta circoscrizione Andrea Aiello

«Questo progetto ha preso vita circa un anno fa, quando Totò ci ha lasciati. Conoscevo Totò, conosco la sua famiglia, volevo fare qualcosa per lui e per la nostra città. Insieme alla Fondazione Made in Sicily abbiamo lavorato con determinazione per reperire risorse, strumenti e uno spazio adeguato, che fosse simbolico e significativo, come lo è stata la sua vita. Accanto al murale, in via Zaire, ci sono beni confiscati alla mafia che sono da anni abbandonati. Esiste già un’idea e un’ipotesi progettuale per trasformarli in un luogo di aggregazione per i ragazzi del quartiere. Auspico che l’Amministrazione agisca presto come promesso. Quest’area ha bisogno di un luogo che dia vita e speranza, che sia presidio di comunità. Legalità e riscatto non sono astratti: occorre presenza, cura e spazi concreti, indispensabili per far crescere una Palermo migliore ».





Programma

Per ricordare Totò Schillaci, oltre agli eventi connessi con all’inaugurazione del murale, sono previste diverse attività in città, non direttamente organizzate dalla Fondazione Made in Sicily Museum, ma ugualmente promosse come ogni gesto fatto in memoria di Toto’.

18 settembre

Ore 10.00 Via Cartagine, benedizione del Murale ed incontro con le scuole della circoscrizione.

12.30 Via Cartagine, taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Palermo e del presidente della circoscrizione.

12.45 Via Cartagine Itinerario delle Radici, presenti i rappresentanti delle tre tappe dell’itinerario della Radici: Aeroporto Falcone Borsellino, Piana Degli Albanesi, Isola delle Femmine.

18.00 Cep, Chiesa San Giovanni apostolo. Messa in memoria di Totò.

19.30 Via Cartagine Un sogno per Palermo:

Un momento per ricordare Toto’ con la famiglia, gli amici, ed i sognatori di Palermo, (confermati giocatori storici del Palermo, simboli del mondo culturale ed artistico, amici di toto’) che verranno a raccontare le loro storie di sogno ed i loro ricordi di Toto’.

Alle 00.00 del 18 settembre sarà disponibile on-line il brano Totò dedicato a Schillaci da Sabu Alaimo. Un singolo che celebra solo l’atleta ma soprattutto l’uomo, il brano racconta il lato umano che lo ha reso indimenticabile ben oltre il campo da gioco. Il brano sarà disponiblie su tutte le piattaforme social ed alle 00.00 anche sui profili il made in Sicily.





19 settembre

17.00 Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba, Palermo

Proiezione del documentario “Dalla strada al pallone: storia di Totò Schillaci” di Alberto Castiglione.

17.30 Crezi Plus, Cantieri Culturali.

Jessica Schillaci presenta Solo Io posso scrivere di te edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.

21 settembre,

20.00 Campi Ribolla

Tutti insieme in memoria di Toto’

Primo Memorial per Toto’ Schillaci.

Triangolare presso centro sportivo Ribolla.

26 Settembre

19.00 San Lorenzo

Jessica Schillaci presenta Solo Io posso scrivere di te edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.

27 Settembre

18.00 Parco Himera

Jessica Schillaci presenta “Solo Io posso scrivere di te” edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.

29 settembre

17.30, Biblioteca Comunale.

Jessica Schillaci presenta “Solo Io posso scrivere di te” edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.

